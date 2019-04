Ya puedes leer Moby Dick en una versión sin la letra 'e'

Las grandes obras maestras de la literatura lo son por su genial uso del lenguaje, alejadas de la necesidad de corrección política actual. Los autores no estaban preocupados por ofender a unos u otros por no poner arrobas u o/a amén de otras imposiciones acuales, solo querían contar de la mejor forma posible la historia que tenían en la cabeza.

Una de estas obras es Moby Dick, la mítica historia del capitán Ahab y su obsesiva búsqueda del gigantesco cachalote blanco. El libro original ha tenido, hasta nuestros días, varias adaptaciones. La más famosa, sin duda, la de 1956, dirigida por John Huston y protagonizada por Gregory Peck:



Ahora vamos a reimaginar el libro: al Capitán Ahab no le falta una pierna sino un brazo, en vez de buscar una ballena, Ahab busca un pulpo y el relato transcurre en Cuba y no en Nantucket. Vale, no es exactamente la misma obra pero la explicación es sencilla: ”Con la discapacidad que provoca no poder usar una letra tan importante, el relato cambia, por supuesto, pero también puede ser inspirador y maravilloso”, dicen sus autores.

“El libro quiere apoyar e inspirar a las personas con discapacidad, demostrando página tras página que no existen limitaciones capaces de frenar su esfuerzo por vivir cada día historias diferentes pero igualmente maravillosas”, añaden. La versión digital se puede descargar sin coste alguno desde la web oficial www.mobydicksinlimites.com o pinchando directamente en este PDF.