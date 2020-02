La productora Esther García distinguida con el premio Mujer del Año

Esther García, directora de producción de las películas de Pedro Almodóvar, ha sido distinguida esta noche con el Premio Mujer del Año durante la cena de nominados de los premios Fotogramas de Plata 2019 por su destacada trayectoria de más de 30 años en el ámbito nacional e internacional y por su lucha por la independencia autoral.

He peleado mucho por tener portadas o por estar en reportaje interiores, Fotogramas ha sido clave para todas las películas que he hecho, por tanto, para mí que esta revista de prestigio cinematográfico me dé un premio es como el summum, estoy tremendamente feliz, ha asegurado a EFE la productora en la alfombra roja antes de la cena.

Por esa alfombra roja también han pasado los hermanos Almodóvar, quienes se han mostrado súper orgullosos por el reconocimiento de García. Esther significa muchísimo para nosotros, es una mujer que está capacitada para hacer todo. Resulta muy difícil encontrar a personas así. Además, ella fue la pieza clave para que nos decidiéramos fundar El Deseo, ha afirmado Pedro Almodóvar.

El hotel San Mauro de Madrid ha sido el escenario escogido por la revista cinematográfica para acoger este tradicional encuentro previo a la celebración de los premios que se entregarán el próximo 2 de marzo en el recinto del Florida Retiro, y en la que Dolor y Gloria vuelve a partir como favorita con la nominación de mejor película y el de mejor actor por Antonio Banderas.

Belén Cuesta, Greta Fernández y Marta Nieto se vuelven a ver cara a cara en otra nominación cinematográfica, la última cita del cine español. Por su parte, Nieto reconoce a EFE que no esperaba para nada esta nominación, pero que es todo un orgullo que el público reconozca su trabajo y más cuando la película no ha funcionado bien en taquilla.

Mientras que Fernández, fantasea con llevarse el galardón a casa, aunque no las tiene todas con ella: Pensaba que ya se había acabado toda esta tormenta de nominaciones y premios y de nuevo ¡PUM!, otra más. Me haría muy feliz que se lo llevara Belén o Marta, pero sí es yo pues mejor, apuntaba con risas la actriz.

A lo que sí se han echado en falta en esta cena han sido tanto a los nominados a mejor actor de cine (Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Karra Elejalde por Mientras dure la guerra y a Mario Casas por Adiós) y a mejor actor de televisión (Enriq Auquer por Vida perfecta, Javier Cámara por Vota Juan y Álvaro Morte por La casa de papel).

Pero quienes no han querido perderse esta cita han sido los tres nominados de teatro: Félix Gómez por La golondrina, Carlos Hipólito por Copenhague y Dani Rovira por Odio. Este último que se estrena como nominado en esta categoría señala que no se imagina una vida sin pisar las tablas; y se muestra agradecido con el público porque él ya se siente ganador estando ahí.

La 70 edición de los premios Fotogramas de Plata, que nuevamente será presentada por la polifacética Ana Morgade, rendirá un especial homenaje a la actriz catalana Rosa María Sardà entregándola el premio Especial Homenaje por su trayectoria tanto en cine, televisión y teatro. EFE

