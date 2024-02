El productor y jurado de 'OT' Pablo Rouss lanza 'Asintomático', una elegía a su madre

Silvia García Herráez

Pablo Rouss se ha convertido en un nombre importante de la escena musical española, no solo por los dos Latin Grammy y varios discos de oro y platino ganados por producir música, sino también por su reciente papel de jurado en 'Operación Triunfo' justo cuando lanza su propio disco, que dedica a su madre.

"Mi madre falleció de cáncer hace dos años y este es un disco muy personal que para nada está enfocado al mundo comercial, sino al de la máxima expresión, dice en una entrevista con EFE el artista navarro ante este giro hacia un lado "más intimista" en un álbum titulado 'Asintomático' y que ve la luz este viernes.

Rouss (Pamplona, 1994) debutó como solista que compone y canta su propios temas el pasado año con Ciclos, un álbum lleno de colaboraciones con artistas de la talla de Belén Aguilera, Walls, Álvaro de Luna, Pole, Samuraï o Recycled J, entre otros.

Su salto a convertirse en uno de los productores de referencia de su generación (con dos Latin Grammy por la canción 'Tacones Rojos' de Sebastián Yatra) lo vivió en paralelo con el fallecimiento de su madre.

"Viví su enfermedad de una manera que no sabría muy bien cómo describir, con un dolor que no sabía que existía. Tenía unos sentimientos encerrados en una caja, llámalo miedo o desinformación", describe.

Un disco terapéutico.

De este proceso surge Asintomático (Warner Music), un álbum de pop íntimo en el fondo y fluido en la forma, que se constituye como elegía hacia la madre al mismo tiempo que sienta las bases de un nuevo momento en la carrera del artista.

"Gracias a la composición de este disco he podido hacer terapia y pasar el duelo por su fallecimiento. He encontrado palabras a mi dolor y ahora me siento mucho más en paz; de hecho, cuando lo acabé dije: Ya está, me he vaciado'", confiesa.

El álbum se compone de diez cortes que profundizan en la pena por la pérdida del artista, como se puede ver reflejado en las letras de La pena, Duele o Mi mitad; sin embargo, ante la pregunta de ¿cuáles son las más profundas, responde sin dudar: 'Despedidas' y 'Ojalá'.

Este último, a medio camino entre el pop de las décadas pasadas y lo urbano de esta, expresa en la letra el deseo de conectar con ese ser querido allá donde estuviese, para poder volver a sentir que está con ella. "Dime dónde estás, manda una señal / Ojalá poder oír tú voz / Más allá de todos esos sueños / Ojalá sentirte de verdad / Y robarle tiempo al dolor", canta.

"Hemos sido justos como jurado de 'OT'"

Antes de que empiece su gira de conciertos el próximo 21 de marzo en la Sala Villanos de Madrid, Rouss tiene que cerrar su parte como jurado en la final de 'OT' este próximo lunes.

"Está difícil porque este año hay mucho talento (). La verdad que ser jurado ha sido una experiencia muy bonita, he salido de mi zona de confort, pero también muy difícil, porque tomar decisiones en un momento tan crucial, en directo y decir valoraciones para que les ayudasen Es complicado, pero creo que hemos sido justos", aclara.

Tanto es el talento que ha visto en estos 16 chicos que dice que, a pesar de su apretada agenda, quiere trabajar con ellos cuando salgan de la Academia.

"Con los que están fuera ya he quedado y nos llevamos muy bien. Tengo citas cerradas con Violeta Hódar, con Salma y con Álex Márquez. Al final son mis chicos y quiero trabajar con todos", apostilla riendo.