¿Por qué vuelven a la gran pantalla las pelis de los 90?

Que las empresas cinematográficas buscan el éxito de taquilla, no es novedad y hay películas que, de entrada, se lo garantizan. Es el caso de muchos de los títulos que estamos viendo en las carteleras durante este periodo estival, algunos muy esperados, como el remake en acción real de 'El Rey León'; algo que ocurrió hace unos meses con otra reedición también en live-action de Disney, 'Dumbo'.

Al poner en el mercado anteriores superventas ocurre otro fenómeno, este intangible aunque no menos importante que el de recuperar el dinero invertido en la producción: nos recuerdan que el ser humano reacciona de manera muy similar aunque medie entre una década y veinte o veinticinco años después, varias generaciones.

#ElReyLeón gusta igual a los niños como a sus padres, pese a que sean estos segundos los que entiendan mejor que los primeros la cruenta realidad de la más brillante adaptación de 'Hamlet' ('The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark'), llevada de las páginas escritas por Shakespeare a la gran pantalla. Los peques no entenderán de mitos, de obras maestras de la literatura universal, pero hay algo que sí les queda claro tras ver a Mufasa, Simba y Scar: el bien lucha contra el mal y al final triunfa el amor.

¿Qué nos aporta veinticinco años después la versión de El Rey León?

Sin duda, hay diferencias: Rafiki no porta su inseparable vara con la que bendice a Simba al golpear su frente (hay quien lo ve un fallo imperdonable), ni veremos claramente dibujada en el cielo la cara de Mufasa cuando en espíritu da a Simba el valor que necesita para que regrese a casa y se convierta en el líder para el que fue criado. Pero las mayores críticas que ha recibido Jon Fraveau, director de la cinta al igual que lo fuera de la versión en acción real de 'El Libro de la Selva', es haber cambiado la versión del Hakuna Matata. La polémica la ha zanjado Fraveau con rotundidad: había una necesidad "combinar la magia del asombro visual con la profundidad del mensaje".

El mensaje de 'El Rey León' como el del 'Hamlet' sigue en vigor, homo homini lupus, el hombre sigue siendo un lobo para el hombre.

'Matrix' veinte años después

¿Quién quiere volver al cine a ver una historia ficticia que nunca será realidad? ¿La distopía que pusieron en la pantalla las hermanas Lana y Lilly Wachowski en 1999 tiene cabida en el mundo del siglo XXI?

En semanas comprobaremos si 'Matrix' es una obra de culto, si es verdad que es considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción por el gran público. Habrá quien tenga que decidir si quiere tomar la pastilla roja o la pastilla azul.

Para los que no sepan de qué va el relato, 'Matrix' es la historia de un mundo en el que los humanos están sometidos por las máquinas que les hacen creer que viven en un mundo que no es el real sino un programa informático. Thomas Anderson (Keanu Reeves) es un programador conocido en los bajos fondos como un hacker llamado Neo que descubre por obra y gracia de otro hacker, Morfeo ( Laurence Fishburne), que vive en una ilusión..., y hasta aquí el spoiler.

Tampoco es nada nuevo, en un futuro o en un pasado no muy lejano, 'Matrix' nos pone delante de los ojos la esclavitud, el sometimiento del hombre bien por otros hombres, bien, como en este caso, por máquinas o en otro lugar y en otra pantalla bajo el yugo de los simios y la lucha contra el dictador.

Lo que #ElReyLeon es a 'Hamlet', #Matrix es al mito de la caverna de Platón con esos dos mundos que están presentes en una misma persona.

'Toy Story 4' y 'Men in Black International'

La cuarta entrega de los muñecos ha demostrado que la amistad es uno de sentimientos más grandes que tenemos y necesitamos y por eso su historia no pasa de moda. En su primera semana en los cines arrasó en taquilla a nivel mundial al recaudar 238 millones de dólares, 3 de ellos en España. En nuestro país, medio millón de espectadores llenaron los cines para ver de nuevo a Woody, Buzz Lightyear y sus nuevos amigos o enemigos como Giggles McDimples inspirada en los Polly Pocket, un muñeco muy popular durante los años 80 y 90 del siglo XX y que es considerada el juguete más pequeño que ha salido en alguna de las películas de la saga de 'Toy Story'.

Éxito del que no han disfrutado los hombres de negro. Su última versión, 'Men in Black International' ha sido un fracaso en toda regla. Pese a salir de la factoría Columbia-Sony, la que sacó la primera versión en 1997, este reboot ha sido un desastre en críticas y sobre todo en taquilla, que al final es lo que más duele a los productores.

Puestos a buscar razones, quizá es que Chris Hemsworth y Tessa Thompson, protagonistas de esta última entrega, solo conservan del espíritu de las anteriores el traje y las gafas negras. Más evidente aún es que Chris Hemsworth y Tessa Thompson no son Will Smith y Tommy Lee Jones que por primera vez no aparecen ni un minuto en esta nueva cinta de la saga.