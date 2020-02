¿Por qué los Oscar han puesto que Gisela cantaba en "castilian" y no en "spanish"?

La cantante catalana Gisela se ha convertido esta madrugada en la segunda española en cantar en la gala de los Oscar. Sólo ha habido un precedente previo a lo largo de los 92 años de historia de los premios de la Academia de Hollywood. En 2005, Antonio Banderas subió al escenario para interpretar el tema "Al otro lado del río" de Jorge Drexler, candidata y posteriormente ganadora del Oscar a la mejor canción. Banderas cantó el tema junto al guitarrista mexicano Santana después de que los productores de la ceremonia se negaran a que un desconocido (para ellos) interpretara el tema. Drexler se resarció ganando la estatuilla y dedicando su tiempo para los agradecimientos a interpretar el tema a capella ante la extraña mirada de Prince.

La Academia anunció este viernes por sorpresa que Gisela, concursante de "Operación Triunfo" 1, cantaría en esta edición de los Oscar junto a otras artistas de todo el mundo en el homenaje que los organizadores querían rendir a la exitosa saga de animación "Frozen". Muchas 'Elsas' cantando juntas "Into the unkown", la canción principal de la segunda entrega. Han sido apenas unos segundos como solitario, pero Gisela ha conseguido encandilar al público con su dulce voz y una mirada muy directa y cómplice hacia la cámara.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS