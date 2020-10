¿Por qué Harpo Marx decidió hacerse el mudo en el cine?

Pelirrojo, sombrero de copa, una gabardina con miles de bolsillos en los que cabía de todo, mudo y una bocina. Así era el personaje en el que se convertía en cada una de las películas uno de los pequeños de loshermanos Marx, Harpo Marx.

Harpo, en realidad Adolph, es el cuarto de los cinco hermanos Marx. Una familia de tradición de aristas, los hermanos Marx empezaron desde pequeños su incursión en el mundo del espectáculo que tras pisar algunos escenarios finalmente llegaron a la pantalla con exitosas películas.

EL DÍA QUE HARPO MARX DECIDIÓ NO HABLAR EN SUS PELÍCULAS

Nos acostumbramos a ver a Harpo junto a sus hermanos Groucho, Zeppo y Chico sin decir in una sola palabra en la gran pantalla. Sabíamos lo que decía gracias a la traducción de Chico y ante todo nos hacía reír en cada una de las películas que interpretaba.

Y es que Harpo era mimo y actor, lo que le llevó a tomar en su día una de las decisiones que marcaría su trayectoria profesional de por vida.

Tal y como contaba el propio protagonistas, decidió no hablar nunca en las películas porque "un crítico escribió en el periódico, refiriéndose a mi papel en una función, que los efectos de mi caracterización se perdían cuando abría la boca. Cuando leí la reseña comprendí que no podía superar a Groucho o Chico hablando y era ridículo por mi parte intentarlo. Sin embargo, fue un duro revés para mi orgullo. Cuando dije a Minnie, mi madre, que nunca volvería a decir una sola palabra en el escenario se dio cuenta de que me sentía herido y me miró con tristeza, pero no intento hacerme cambiar de opinión. Enmudecí. Nunca más dije una palabra -ni en el escenario ni frente a las cámaras- como Hermano Marx. Volcado en cuerpo y alma a la pantomima busque recursos escénicos que no requiriesen parlamentos. Así que robé de un taxi una bocina de bulbo y me la puse bajo el cinturón. Así nació Harpo Marx".

De esta manera, el ‘mudo’ de los hermanos Marx desvelaba el secreto del éxito de su personaje.

Además, en las memorias que publicaba en 1961 bajo el título ‘¡Harpo Habla!,el actor habla de su voz: “Si hay algo característico en mí, es la única cosa que el público no conoce: mi voz. Todavía hablo con el acento de la calle 93 Este de Nueva York [...] Si habéis visto alguna vez una película de los hermanos Marx, ya sabéis cuál es la diferencia entre él y yo. Cuando persigue a una chica por toda la pantalla es Él. Cuando se sienta a tocar el arpa, soy Yo”.

Los hermanos Marx (CORDON PRESS)

¿POR QUÉ SE LLAMABA HARPO?

Adolph Marx nació en Nueva York el 23 de noviembre de 188 y fallecía el 28 de septiembre de 1964. Su afición al arpa, instrumento que tocaba al inicio de su carrera en los escenarios y también vimos tocar en sus películas hizo que este integrante de los hermanos Marx hizo que cambiar su nombre por el de Harpo.

Harpo Marx tocando el arpa (EFE)

Las películas de los hermanos Marx

Cinco de las películas de los Hermanos Marx están incluidas en la lista de las 100 mejroes comedias del American Film Institute.