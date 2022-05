Polémica porque film en catalán Alcarràs se exhibe con subtítulos castellano

La premiada película 'Alcarràs', de la directora Carla Simón, vuelve a ser noticia este domingo en Twitter, con polémica incluida, porque el film catalán se proyecta en muchos cines de Cataluña con subtítulos en castellano.

En la cuenta de Twitter Doblatge en català se culpa de la polémica de los subtítulos a los exhibidores de la película.

"Tengamoslo claro. La distribuidora tenía una versión subtitulada en castellano porque, evidentemente, la película se distribuye en España. Pero, con las copias digitales, cada cine escoge la versión que quiere", se argumenta desde esa cuenta.

Por su parte, el director de cine Francesc Bellmunt ha indicado que "Alcarràs no se entiende, ha dicho la distribuidora y de las tres versiones (catalán, subtítulos en castellano y subtítulos en inglés) recomienda la de los subtítulos en castellano. La dicción de la variedad occidental (del catalán) tomada como lengua extranjera es un españolismo más", ha considerado.

Otros usuarios han llamado a boicotear la película si se exhibe con subtítulos en castellano, mientras otros entienden que se subtitule para España o Sudamérica pero no en los territorios en los que se habla catalán.

En una entrevista en Vilaweb, la directora de 'Alcarràs', Carla Simón, ha precisado que este tipo de doblaje era necesario para que se viera en más salas de cine.

"Twitter es el peor lugar del mundo. Yo no tengo, no quiero saber porque se queja la gente todo el rato. ¿Nosotros queremos que la gente entienda de dónde venimos y qué hacemos? Pues hay gente que no entiende el catalán. ¿Por qué no se debería subtitular?. Yo quiero que esta película llegue a mucha gente. De hecho, la hemos doblado. Si ahora se quejan por la subtitulación, imagínate qué dirán cuando se sepa que se ha doblado", ha argumentado la directora.

Su anterior película, 'Estiu 1993', no se dobló y sólo se pudo estrenar en 45 salas y 'Alcarràs' podrá estrenarse en 150 salas.

Simón ha añadido que "queremos que esta película llegue a la gente. Entonces hay un momento en el que piensas: ¿qué hacemos?. No la podemos poner en catalán en todas partes".