Pol Granch: "Este disco es para demostrar que no soy esa persona que piensan"

Javier Herrero.

Pol Granch publica nuevo disco de estudio, "Amor escupido", ensalzado por unos a los altares de la música pop como nominado al Latin Grammy a artista revelación y cancelado por otros a cuenta de unos viejos tuits de carácter fascista e intolerante que, asegura, no reflejan quién es ni su pensamiento.

"Me lo tomo como un aprendizaje. Escribí esos tuits, la gente se pensó que era una mierda de persona y se me tachó de movidas a las que yo siempre he dado la espalda, porque odio los extremos y odio odiar. No me gusta que se tache a nadie por cómo viste o por lo que le gusta. Me ha fastidiado que se me tratara así, pero la gente puede opinar", afirma en una entrevista con EFE.

En parte como ejercicio personal, en parte para darse a conocer mejor, Pablo Grandjean (Madrid, 1998) lanza este viernes su segundo disco de estudio: "Yo seguiré haciendo mi música y poniendo piedritas en mi camino con acciones que aporten algo positivo a esta sociedad. Este disco es para demostrar que no soy esa persona que piensan".

Diecisiete canciones de origen autobiográfico integran "Amor escupido" (Sony Music) que, como indica desde el título, tiene carácter eminentemente romántico y emocional, un ámbito en el que aún le quedan cosas por aprender al autor de aquel primer disco llamado "Tengo que calmarme" (2020).

"El amor y la música es por lo que vivimos. Yo me considero una persona muy emotiva. De hecho, a veces las emociones me pueden. Soy muy cabezota y si pienso en cosas malas para mí, me lo llevo al peor punto y me las creo, por eso voy a terapia, porque me ayuda", explica el joven autor e intérprete.

Esa visceralidad se manifiesta en un álbum que es, en sus palabras, "un tren de emociones que sube y baja" y que encuentra parada en las distintas fases de "un amor crudo, literal", por ejemplo en su fracaso, pero también en el momento de resurgir.

Destaca cortes como "Soloxti", el primero que le dio "un soplazo al corazón" y que le indicó que este podría ser un disco importante para él, pero también "Velocidad a tope" y, sobre todo, "Electricidad", el que más le hace sentir, según sus palabras.

"Es una baladita lenta y pastelosa típica de Pol Granch", apunta sarcástico sobre el estilo de este corte, aunque no es el único que se puede encontrar en un repertorio que se abre con "Alterboy", que es lo más cerca que ha estado hasta ahora de mostrar su vena "rap-rap" ("en el futuro" puede que publique una mixtape, avanza).

En el álbum, en el que ha contado entre sus productores con Paco Salzar y Milo, también aparece un tema atmosférico y más cerca de la pista de baile como es "Desconexión", con un pie en el "synth pop de Mr. Kitty", que quizás sea otra puerta hacia una evolución futura.

En esa búsqueda de sonidos, afirma, no se guía por la obsesión actual de coronar a los nuevos mesías del pop. "Nunca me voy a presionar por estos tiempos de números, de ser el mejor, de hacer el nuevo pop o punk o lo que sea. ¡Siempre hay que ser algo! ¡Es que nos vamos a volver locos!", protesta.

Con todo, a Granch le llegan los reconocimientos, como la nominación a los próximos Latin Grammy. "Fue una pasada, pero la importancia que le doy es la de ver que trabajando se consiguen las cosas y para reconocerme que tengo que seguir en esta línea", indica este músico que "en febrero o marzo" iniciará su nueva gira. EFE

