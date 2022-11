¿Podrá ser madre Selena Gomez? Así es cómo el tratamiento por bipolaridad puede afectar al embarazo

Selena Gomez se encuentra en el centro de las miradas como consecuencia del estreno de su documental 'My mind and me', donde se sincera sobre los últimos seis años de su vida. La cantante hará hincapié en cada uno de los temas por los que ha ocupado las portadas de las revistas, ya que ha pasado una época llena de altibajos, principalmente marcada por su salud mental.

Así lo adelantaba la artista en una entrevista con 'Rolling Stone', haciendo referencia a sus problemas de salud mental y las cuatro ocasiones en la que tuvo que pasar por un centro de tratamiento. "Cuando cumplí los veinte años fue cuando empezó a oscurecerse mucho, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo", cuenta.

"Simplemente no podía moverme de mi cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me amaban, pero ninguno sabía qué era. A veces pasaba semanas en la cama, hasta el punto de que incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento", habla sobre la temporada que sufrió depresión.

De la misma manera, sufrió varios episodios de psicosis, por lo que tuvo que medicarse. De hecho, cuando salió del psiquiatra le advirtieron que se medicaba de más: "Tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaría dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer".

Esta situación le ha llevado a tener otros problemas, en este caso, en relación a su maternidad. Tal y como cuenta ella misma, cabe la posibilidad de que no pueda tener hijos de forma biológica, a pesar de su deseo de serlo. "Eso es algo muy, muy grande y presente en mi vida", dice Gomez al respecto, lamentándose por ello al desear ser madre. Por ello, apunta que "sin importar cómo esté destinada a tenerlos, lo hará".

"Se recomienda que los embarazos sean planificados"



Sin embargo, esto es algo muy habitual entre los pacientes que deben medicarse diariamente, por lo que los médicos lo tienen en cuenta y recomiendan planificar los embarazos bajo supervisión. "Casi en todas las enfermedades que requieren un tratamiento farmacológico, se recomienda que los embarazos sean planificados. No solo en psiquiatría, como forma general", comienza explicando Ana González-Pinto, presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.

"Además, según el riesgo, la mayoría de los tratamientos están en una situación intermedia. Entonces, normalmente, lo que se hace es planificar el embarazo. En algunos casos, si se pueden evitar los fármacos durante el primer trimestre, se evitan. En función de los riesgos y beneficios, se toma una decisión", remarca la experta, dejando claro que debe planificarse el embarazo con todo detalle en estas situaciones.

Asimismo, respecto al tratamiento del trastorno bipolar que sufre la cantante, "hay algunos fármacos que tienen cierto riesgo en el primer trimestre del embarazo". No obstante, "este riesgo se pensaba que era más alto y, ahora, se determina que no es tan alto". "Entonces, lo que se suele hacer es una buena planificación del embarazo.En función de la situación, a veces se cambia por otro tratamiento en el primer trimestre y, luego, dependiendo de la enfermedad, se vuelve a introducir o no", explica González-Pinto sobre este caso.

"Cualquier persona que está tomando una medicación, debe hablar antes con su médico para ver cómo la medicación afecta al embarazo o al feto, ya que se puede producir desde un aborto hasta algún tipo de mal formación", agrega, haciendo referencia a los problemas que pueden surgir si se toma este tipo de medicamentos durante el embarazo.

"Hay mujeres con bipolaridad que son madres"

"El tratamiento del trastorno bipolar aumenta ligeramente la aparición de una anomalía, que es muy infrecuente, por lo que el riesgo es muy pequeño", asegura, dejando claro que la fertilidad apenas se ve afectada. A pesar de ello, insiste en que "si el embarazo es planificado es importante que se lleve a cabo en un momento de estabilidad de la enfermedad". "Hay muchas mujeres con trastorno bipolar que son madres", reconoce, señalando que, como en el caso de Gomez, hay probabilidades de ser madre de forma biológica.

"Más que afectar a la probabilidad de tener hijos, afecta al embarazo y es más probable que salga mal", afirma la experta, aclarando que el tratamiento no afecta demasiado a la probabilidad de tener hijos. No obstante, "la decisión de tener hijos se la piensan más al tener en cuenta las posibles complicaciones que puede haber en el embarazo, más que por cómo pueda afectar a la fertilidad".

Respecto a esto, la presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental aconseja que se debe hacer en estos casos, aunque "las probabilidades de que no salga bien un embarazo no son muy grandes": "En algunos casos, se puede quitar unos meses y luego volver a introducirlo. En este caso, hay que hacer todos los ajustes en un centro especializado y depende del tipo del trastorno bipolar, ya que son muy diferentes. También si no hay recaídas es mucho más fácil. Teniendo todo esto en cuenta, hay a personas que se lo puedes cambiar por otra cosa, dejarles dos o tres meses sin tratamiento...".









"El uso de antidepresivos es importante tenerlo en cuenta"

"Hay fármacos que están desaconsejados completamente para mujeres de edad fértil como el valproato. En la epilepsia como en el trastorno bipolar se procura evitar, se tendría que dar una caso en el que la persona solo reaccione a ese medicamento. Este sí sabes que va a producir algún problema en el recién nacido, pero el resto depende un poco de cada caso", dice González-Pinto sobre tratamientos concretos.

"Creo que todos los tratamiento, tanto de enfermedades psicológicas como físicas, no están autorizados para tomarlos durante el embarazo. Hay que consultarlo o ajustar el tratamiento con las enfermedades que son más crónicas. Dentro de las psiquiátricas, el uso de antidepresivos es importante tenerlo en cuenta. Hay fármacos que pueden tener más efectos que otros, hay que elegir. Es muy común y no solo en salud mental", dice la experta de forma genérica.

Teniendo todo esto en cuenta, parece que Selena Gomez sigue teniendo posibilidades de cumplir su sueño de ser madre.





La cantante tendrá que acudir a sus médicos cuando quiera tener un hijo para planificar el embarazo y regular su medicación con el objetivo de que su embarazo vaya lo mejor posible y que su enfermedad no sea un impedimento para ser feliz.