Phoenix, Fever Ray, Duki, M83 e Idles se suman al Bilbao BBK Live 2023

Phoenix, Fever Ray, Duki, M83 e Idles son algunos de los grupos que se han sumado al cartel del festival Bilbao BBK Live 2023, que se celebrará del 6 al 7 de julio en Kobetamendi y que ya tiene 40 grupos y solistas confirmados.

Encabezan el cartel de la decimosexta edición del festival los grupos Arctic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze, según se dio a conocer en los últimos meses.

El Ayuntamiento de Bilbao, organizador del festival, ha informado este jueves de una nueva tanda de artistas que tocarán en el BBK Live del próximo año, como el grupo francés de pop Phoenix, la cantante sueca de electrónica Karin Dreijer Anderson (The Knife) con su proyecto en solitario Fever Ray, el hermano mayor del trap argentino Duki, los instrumentales y electrónicos M83, y la banda británico-irlandesa de punk rock Idles.

También se han incorporado a la programación la electrónica nórdica de Röyksopp y el productor y compositor británico Jamie xx (The xx), junto a los grupos de post-punk Dry Cleaning (Londres) y The Murder Capital (Irlanda).

El talento nacional está representado por la polifacética voz de Amaia, las guitarras del Montgrí de Cala Vento y la energía punk de La Élite.

El elenco electrónico se amplía con la incorporación de nombres como Anz, Avalon Emerson, HAAi, Sherelle, GAZZI y John Talabot.