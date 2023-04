Philippe Claudel: “La literatura necesita tener nuevas formas narrativas"

El escritor y director de cine Philippe Claudel ha abogado este sábado por encontrar nuevas formas narrativas que sean alternativas a la novela o al relato en la literatura actual, porque seguimos escribiendo como en la época de Balzac pero ya no nos vestimos como entonces -ha dicho-.

Durante su intervención en Granada en el encuentro Letras Mediterráneas de la Fundación Tres Culturas, donde Claudel ha presentado su último libro, Fantasía alemana, ha dicho que sería necesario inventar otras formas narrativas para reflejar la evolución del mundo, al ser cuestionado sobre la forma en la que ha elaborado su libro, en formato de cinco relatos cortos independientes pero con un personaje común.

Los relatos se escriben menos, porque las editoriales, en general, temen que no se vendan bien, pero hay muchas personas, en realidad, que le gustan los cuentos y los relatos, y en el caso de Fantasía alemana, ha desvelado que cuando escribo me dejo ir, y no sé si voy a escribir una historia corta de 12 o 15 paginas o una novela de 400.

En este caso, la fue escribiendo durante cuatro o cinco años y luego me planteé unirlos, porque estaba seguro de que era indispensable que fueran textos cortos, y ha subrayado que le seducía hacer ese libro ambientado en Alemania, porque vive en una región francesa fronteriza con Bélgica, Luxemburgo y el país alemán, y el concepto de atravesar fronteras para mí es muy importante.

Curiosamente, aunque de niño estaban muy frescos los recuerdos sobre la II Guerra Mundial, los adultos que hablaban mal de los alemanes nos llevaban de vacaciones a Alemania y Austria y nos decían lo bonito que era todo, y terminó planteando un libro como este: Me interesaba cuestionarnos el lugar del ser humano en la historia, y cómo la historia juega con nosotros y nos va moviendo en un tablero de ajedrez.

Nacido en Nancy en 1962, Philippe Claudel es uno de los novelistas franceses más aclamados del panorama actual, además de ser profesor en institutos y en la Universidad de Nancy II, así como docente voluntario para niños con necesidades especiales y en centros penitenciarios.

Publicó su primera obra a los 37 años, no porque no tuviera ningún manuscrito hasta entonces, sino porque esperó hasta tener uno que considerada digno de ver la luz.

Desde ese momento, ha ganado el Goncourt de Novela 2003 por Petites mécaniques, el premio Renaudot en 2003 por Almas grises y el Goncourt de los Estudiantes 2007 por El informe de Brodeck, y, como director de cine con la película Hace mucho que te quiero obtuvo dos premios César. EFE

