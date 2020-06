Pérez-Reverte explota contra Irene Montero y su censura en una carta: "Quiero escribir lo que me salga de..."

Arturo Pérez-Reverte ha escrito un artículo que a bien seguro sacudirá los cimientos del ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero y de todos los partidarios de la censura que aflora cada vez más a nuestro alrededor.

La 'carta' de Irene Montero a Pérez-Reverte

En su artículo en Zenda, el escritor ha publicado esta carta:

Ministerio de Igualdad

Secretaría de Estado para la Igualdad y contra la violencia de género

Instituto de la Mujer para la igualdad de oportunidades

Estimado Sr. Pérez-Reverte:

El Instituto para la Mujer e Igualdad de Oportunidades, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad, en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, gestiona un Observatorio de la Imagen de las Mujeres con el fin, entre otros cometidos, de velar por un correcto tratamiento de la imagen de las mujeres en la literatura y el periodismo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Me pongo en contacto con usted porque he tenido conocimiento, a través de una queja recibida en dicho Observatorio, de la existencia de comentarios y comportamientos de carácter sexista, machista y racista en boca de personajes de algunas de sus novelas (se adjuntan títulos y capturas de texto).

Este tipo de textos, teniendo en cuenta sobre todo el amplio público al que pueden ir dirigidos, desde jóvenes en edad escolar como es el caso de su Capitán Alatriste (lectura recomendada por personal docente en cierto número de colegios), hasta otras clases de lectoras y lectores, contribuyen a fortalecer los estereotipos de género, en especial cuando se narran escenas de contenido sexual en algunas de las cuales, explícitamente relatadas, el varón adopta determinados y arcaicos roles dominantes.

Por ese motivo, quiero acogerme a la responsabilidad social que como escritor tiene para trasladarle estas observaciones y solicitarle que lo tenga en cuenta en sus futuras obras en general, pero sobre todo en aquellas dirigidas a lectoras y lectores jóvenes. Con ello puede contribuir a avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria para mujeres y hombres, lejos de roles sexistas estereotipados y discriminatorios.

Agradezco su atención y quedo a la espera de una respuesta. Un saludo.

Pérez-Reverte reconoce que la carta es ficticia y que el ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero nunca le ha enviado semejante carta. Sin embargo, asegura que en el ambiente actual no es nada sorprendente este tipo de comunicación. "De hecho está copiada de una casi idéntica, remitida por el Instituto de la Mujer a una empresa de Madrid que fabrica plaquitas para dormitorios de niños", asegura Pérez-Reverte.

Pérez-Reverte explota contra la censura de Irene Montero

Aunque Pérez-Reverte sabe que este tipo de posicionamientos pueden perjudicar sus ventas, el escritor reconoce que es necesario defender la libertad expresión mientras dure, algo que puede estar en riesgo con el Gobierno actual.

"Quiero leer y escuchar toda clase de cosas, esté de acuerdo o no, para luego, con la educación que recibí, los libros que leí y la vida que he vivido, elaborar mis propias referencias. Quiero poder escribir lo que me salga de los cojones", sentencia Pérez-Reverte.