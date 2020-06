Arturo Pérez-Reverte, uno de los grandes escritores españoles de nuestro tiempo, es conocido también por expresarse sin pelos en la lengua, y decir sin cortapisas lo que piensa. Esa vehemencia lo ha convertido en uno de los más famosos tuiteros de la red, y, él mismo lo sabe, le ha metido en algún que otro jardín. Por eso, hace unos meses, el escritor anunciaba su "retirada" de las redes sociales, ante el temor de que sus palabras fueran manipuladas o utilizadas en su contra por sus detractores.

Arturo Pérez-Reverte se 'retira' de Twitter

Acabo de ver un telediario, uno más de este país absurdo donde todo disparate tiene su asiento, cada tonto su voz pública y cada demagogo su escaño, y he tomado una decisión: no volveré a comentar nada en Twitter, o intentaré no hacerlo, sobre política o sociedad en España. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 3, 2020

"Acabo de ver un telediario, uno más de este país absurdo donde todo disparate tiene su asiento, cada tonto su voz pública y cada demagogo su escaño, y he tomado una decisión: no volveré a comentar nada en Twitter, o intentaré no hacerlo, sobre política o sociedad en España".

Con estas palabras, el gran escritor anunciaba que dejaba de opinar de política en Twitter, una gran pérdida para sus seguidores en la red social, que siempre están ansiosos por conocer la opinión del escritor.

A pesar de este silencio autoimpuesto, el escritor no pudo callar ante la utilización de la bandera de España por ciertos sectores como método de protesta contra el Gobierno y el rechazo que a su vez genera la enseña nacional entre ciertos sectores de la izquierda. Una prostitución de un símbolo español que Pérez-Reverte no pudo pasar por alto.

No soy de banderas, pero en el mar llevo ésta desde hace 25 años. O sea, que cuando tiene que estar donde debe estar, está. Ojalá todos lleváramos 25 años haciendo lo mismo. Teniéndola donde debe estar, en vez de insultarla o sacralizarla. A mí no me la roba nadie. Ni me dejo. pic.twitter.com/Obdq74vF3B — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 23, 2020

Pérez-Reverte pronuncia de una vez por todas sus últimas palabras sobre los políticos

Harto de la situación política que vive nuestro país, Pérez-Reverte, ya desesperado, ha decidido zanjar para siempre la cuestión y despedirse del todo de la crítica política. Lo ha hecho, eso sí, por la puerta grande.

No me pidan más que me pronuncie sobre esa gentuza que ocupa escaño. Lo hice muchas veces y estoy cansado. Si esos navajeros incompetentes y mediocres están ahí es porque los votamos, unos a unos y otros a otros. Exijan otra clase de gente la próxima vez.https://t.co/IWp9xsUJdM — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 29, 2020

"No me pidan más que me pronuncie sobre esa gentuza que ocupa escaño. Lo hice muchas veces y estoy cansado. Si esos navajeros incompetentes y mediocres están ahí es porque los votamos, unos a unos y otros a otros. Exijan otra clase de gente la próxima vez."

Unas duras palabras que dejan a muchos señalados.