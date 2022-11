Pedro Flores del Rosario: "A la poesía le sienta muy bien la ironía"

José Luis Picón

El poeta grancanario Pedro Flores del Rosario, que ha ganado este viernes el vigésimo quinto Premio Internacional de Poesía Generación del 27, defiende el uso en sus poemas de la ironía, porque, asegura, "a la poesía le sienta muy bien".

Gran parte del poemario ganador, "Los gorriones contrarrevolucionarios (y otros poemas)", se inspira en un hecho histórico, el exterminio de estas aves ordenado en la China revolucionaria.

"Durante el gobierno de Mao en China, se decretó que los gorriones eran contrarrevolucionarios y se mandó su exterminio, junto al de las moscas y las ratas, porque se decía que las cosechas de cereales y sorgo tenían un gran enemigo, que eran los gorriones, y se les declaró la guerra", explica el poeta en una entrevista telefónica con EFE.

En el libro "hay una lectura política, pero pasado un tiempo la lectura tiene que ser irónica, más que otra cosa", señala el autor, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1968.

Añade que aquella medida fue "un enorme disparate, porque después hubo una gran hambruna en China, ya que, al eliminar a los gorriones, no se podían comer a los bichos y hubo un montón de plagas".

"Lo poético no es necesariamente lo hermoso, es más, hay más poesía en lo que no es hermoso. En esa hambruna hay mucha poesía, y en ese exterminio hay más poesía seguramente que en un bosquecito lleno de gorriones que pían a Blancanieves", subraya.

Resalta la importancia de recibir un Premio como el Generación del 27, porque "en Canarias se es ultraperiférico" y, aunque la tecnología ha "acercado" a los autores de esa comunidad, siguen "estando lejos de los circuitos de distribución y de difusión".

"Muchas veces, los premios son el único vehículo para publicar los libros de poemas. En Canarias el entramado editorial no es demasiado potente, y así se brinda la posibilidad de salir en una editorial de alcance no solo nacional. Si no es a través de un premio es muy difícil para un autor ultraperiférico", añade.

Para Flores del Rosario, este es su segundo galardón esta semana, ya que el martes fue anunciado como ganador del sexto Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique por su libro "Los poetas feroces cuentan lobos para dormir".

"El martes me dieron el Jorge Manrique en Palencia y ha sido una semana estupenda. Ya esperaba que me llamara Luis Enrique esta mañana para la selección de fútbol", bromeaba el poeta.