Paz Padilla: lo que no soportaba oír tras la muerte de su marido y la razón por la que fue amenazada de muerte

“La gente entiende muy mal la muerte, el duelo; el humor a mí me ayuda muchísimo para entender que la gente se acerca a ti con amor, pero que no saben hacerlo”. Con esta explicación, Paz Padilla confesaba que ella se rio mucho durante el velatorio de su marido que falleció en julio de 2020 pese a la pena que la embriagaba profundamente.

A la cómica, actriz y presentadora María de la Paz Padilla Díaz no le gustan las frases hechas que tanto se pronuncian en los tanatorios como "te acompaño en el sentimiento", ella prefiere que le digan un simple, pero a la vez contundente, “te quiero”.

Con esto que nadie entienda que no siente un profundo dolor por la muerte de Antonio, cuya defunción se debía a un agresivo tumor cerebral. Paz admitía en 'Mi casa es la tuya' ( el pasado mes de julio, un año después de la muerte de su marido) que llora por él todos los días.

Pero no solo ha llorado tras la muerte de Antonio Vidal (que fallecía con tan solo 53 años), desde el mismo momento que supo el diagnóstico de lo que le pasaba "comencé a llorar, a llorar, y no dejé de llorar". En el mismo programa, la presentadora contaba como un médico la metió en un despacho para decirle: "su marido tiene un tumor cerebral, no sé si primario o secundario, pero lo más probable es que le quede muy poco tiempo de vida. Te dejo aquí para que llores o grites, pero cuando salgas de aquí te pido que no lo hagas delante de él".

Esto ocurría después de llevar a Antonio al hospital al intuir que algo no iba bien, "me di cuenta de que le ocurría algo cuando en una ocasión él se bajó del coche en marcha".





Un amor de adolescencia que el destino volvió a unir 20 años después

"Hasta que la muerte os separe", esta frase sí se ha cumplido en la unión entre Paz y Antonio que se daban el "sí, quiero" en una romántica boda celebrada en la playa de la gaditana Zahara de los Atunes en 2016.

"Yo no me vuelvo a separar. Me he casado con el hombre de mi vida.Me ha costado volverlo a encontrar 20 años. Para mí lo es todo, me gusta su olor, es maravilloso todo, es un tío muy bueno, muy compresivo... Sabía que lo quería, pero no tanto" decía tras la boda Paz Padilla.





Paz y Antonio se habían conocido y hecho novios cuando eran adolescentes, ella con 14 años y el con 17. Se querían mucho, pero sus caminos se separaron cuando ella se trasladó a vivir a Madrid. Pasaron 20 años hasta que el destino les volvió a juntar. En ese tiempo, Paz tuvo un primer matrimonio con el que fuera su manager y padre de su hija Anna, Albert Ferrer.





El reencontrarse, dos décadas después, con Antonio fue volver a revivir los años de adolescentes enamorados. El darse cuenta de qué eran el uno para el otro: el gran amor de sus vidas. Reflejo de esa pasión y romanticismo fue la boda en Cádiz tras una primera celebración que habían hecho durante un viaje a la India.





Anna, el otro amor de su vida

Anna Ferrer Padilla es, además de su única hija, una de las mejores amigas de la actriz y presentadora y ahora, también, socia en negocios dedicados a la moda.





"No es pasión de madre. Es el ser más bello que conozco, mi angel (...), gracias por estar siempre, te amo", son algunas de las palabras que, en sus redes sociales, Paz dedica a Anna.

Anna es fruto de su unión con Albert Ferrer, su exmarido con el que mantiene una muy buena relación, aunque el matrimonio fracasó tan solo cinco años después de comenzar. La separación fue amistosa e incluso lo celebraron.

Anna, que ya es una reconocida influencer, con casi 800 mil seguidores en Instagram, es graduada en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y también presume de madre siempre que puede.

Tras la muerte de Antonio, Paz se ha apoyado y mucho en su hija.

Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta aquí

Paz Padilla nació el 26 de septiembre de 1969 en Cádiz en el seno de una familia numerosa de siete hermanos. Sus padres, Luis, cristalero y tramoyista del Gran Teatro Falla, y su madre, Dolores, limpiadora de la Facultad de Medicina, hicieron, pese a ser muy humilde, que sus hijos tuvieran un hogar feliz, "mi casa parecía la planta joven de El Corte Inglés".

Así comenzaba a narrar Paz, ante el público que cada noche llenaba el teatro Fígaro de Madrid hace ya unos años (allá por 2003), la historia de su vida, un autorretrato a través de un monólogo producido por El Terrat que dirigían Andreu Buenafuente y Santi Millán.

Durante casi dos horas, Paz Padilla repasaba su trayectoria vital con todo tipo de detalles como los orígenes "muy humildes" de su familia; su experiencia como enfermera en un hospital (en donde hacía reír a los pacientes); la primera selección de actores a la que se presentó; las actuaciones en las plazas de los pueblos..., todo utilizando la exageración andaluza y haciendo intervenir al público con preguntas del estilo de: "Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta aquí" que daba título al espectáculo.





Hasta llegar a triunfar en el teatro con su monólogo, la gaditana había conseguido ser conocida por el público tras pasar por el programa cómico "Genio y figura" de Antena 3 en 1994; presentó el especial "Lo mejor de Paz Padilla" y copresentó espacios como "Inocente, inocente" y "Qué me dices".

Durante dos años fue colaboradora del programa "Crónicas marcianas", interpretando distintos personajes. Entre 1995 y 1997, fue una de las colaboradoras de Antonio Herrero en "La Mañana" de COPE junto a cómicos como Chiquito de la Calzada.





En el año 2000 triunfaba en televisión con la serie "¡Ala... Dina!", después llegarían "Mis adorables vecinos", o la más actual, "La que se avecina". Ha formado parte del elenco de películas como "Raluy, una noche en el circo", "Marujas asesinas" o "Cobardes" en 2008 con un tema tan de actualidad como el bullying en los colegios e institutos.

Tampoco le ha ido ni le va mal como presentadora en televisión. En 2009 fichaba por Telecinco. En 2018 sustituyó a Jorge Javier Vázquez como jurado de "Got Talent España", a la vez que es una de las presentadoras que sustituye a lo largo de la semana a Jorge Javier en "Sálvame". El año pasado fue la encargada de despedir al complicado 2020 y dar la bienvenida al 2021 junto a Jesus Vázquez.





Se puede decir que Paz Padilla es una mujer famosa. La fama le ha proporcionado muchos beneficios, "ser famosa me ha llevado a publicar un libro y a sentarme al lado de Antonio Gala y Eduardo Mendoza, y eso para mí es bastante. Además, ¡ he conocido a Ana Botella! ¿Qué más quiero?" decía con humor e ironía en "Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta aquí", pero también le ha ocasionado algún que otro problema y serio como amenazas de muerte.

Amenazas de muerte por un malentendido con Malú

"La gente atraviesa unos límites y unas barreras que no podemos consentir, pero la ley nos protege y tenemos que empezar a acotar el campo: no todo vale", con estas declaraciones, Paz Padilla explicaba por qué había tenido que denunciar ante la Policía las amenazas de muerte que había recibido a través de las redes sociales.

Hay otras muchas formas de llamar la atención; Paz Padilla hoy se ha pasado con Malú. Vergüenza @salvameoficial. pic.twitter.com/HEpmaezBue — Gaddiel (@gaddielamaya) February 29, 2016

Todo empezaba con estas palabras de la presentadora en 'Sálvame' afeando a la cantante que no le había firmado un autógrafo, ni le había mirado. Como suele ocurrir en estos casos la hebra de lana se convirtió en un ovillo y terminó enredándose, pese a que Malú explicaba, también ante las cámaras de Telecinco, en "¡Qué tiempo tan feliz!" con María Teresa Campos que, en algunas ocasiones, no podía dar todo lo que esperan de ella sus fans, "mucha gente se espera después del concierto para saludarte, pero son momentos en los que mañana tienes otro y pasado también, y tú ya tienes la tensión de mañana... Por eso sé que hay mucha gente enfadada".

Malú se defiende de las acusaciones de Paz Padilla. Respeto admirable el de Malú ???? pic.twitter.com/wOyafPHFWf — Gaddiel (@gaddielamaya) March 4, 2016





Superventas con: "El humor de mi vida"

¿Qué tiene este libro para que se haya convertido en un best seller? Hay quien dice que por el morbo de comprobar que "los ricos y famosos también lloran".

La verdad es que "El humor de mi vida", dice la autora, "no es un libro de autoayuda. Es mi historia en clave de humor, como yo soy". Es la historia de Paz y Antonio, "la forma en la que he aceptado la muerte y el luto y llevarlo de una forma sana".

Despedimos este repaso por la vida de la actriz, presentadora y cómica como empezamos hablando de Antonio, de su muerte, que es lo que cuenta en este libro, que lejos de ser lacrimógeno (aunque hay lágrimas en su escritura y las habrá en la lectura), aporta una visión de la vida y la muerte con un humor que no vanaliza el dolor, sino que ha aceptado que la muerte nos va a llegar a todos.