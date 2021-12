Pau Riba: "El escenario es terapéutico y el optimismo la mejor medicina"

Rosa Díaz

Pau Riba es optimista por naturaleza. Le viene de su madre, según cuenta, y es una cualidad muy útil cuando, como es su caso, te diagnostican un cáncer de páncreas porque "el optimismo es una gran medicina, de hecho es lo primero que deberían recomendar los médicos", ha dicho este jueves en una entrevista con Efe.

Otra medicina de probada eficacia, afirma el padre del rock catalán, es subir a un escenario, aunque eso quizás no sea válido para todo el mundo, pero claramente para él lo es.

"Para mí -asegura el autor de 'Dioptria'- subir al escenario es un acto terapéutico. No va en mi contra. Va a mi favor", por ello esta noche ha ofrecido en el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) su tradicional espectáculo de Navidad.

Como cabe de esperar de este referente de la contracultura, Pau Riba no ha ofrecido un espectáculo de Navidad clásico, sino una lectura irónica y sarcástica de "la historia que nos han contado sobre Jesús de Nazaret".

En su opinión, "todo ese tinglado que cuenta la Biblia sobre un pueblo oprimido (los judíos) en el que algunos traidores son comprados por el opresor (Roma) es muy parecido a las primeras entregas de la Guerra de la Galaxias".

Así que tiene un disco, un libro y un espectáculo que hablan de estas similitudes y que el cantautor lleva al escenario del CAT anualmente por estas fechas.

Un concierto teatralizado que cada año es diferente porque Pau Riba introduce, con su particular sentido del humor, algunos de los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante el último año.

Aunque Pau Riba acude puntualmente a su cita navideña desde hace dos décadas, este año ha sido especial porque hace quince días anunció que le habían diagnosticado un cáncer de páncreas y que el tumor no se podía extirpar.

"Tardaron en diagnosticarme -ha explicado a Efe-. Una doctora dijo que aquello era psicosomático y que apuntaba a una demencia senil, pero cuando finalmente hicieron el TAC vieron que había un cangrejo en el páncreas de difícil erradicación".

"He sufrido momentos muy duros -ha reconocido- sobre todo en el hospital, pero ahora ya está todo más controlado y estamos buscando soluciones".

Una de las soluciones es seguir activo. Según cuenta su mujer, Memi March, ya antes de que le diagnosticaran el cáncer, cuando se sentía enfermo y no sabían por qué, "solo se encontraba bien en el escenario".

Por eso, el pasado mes de noviembre sus amigos montaron un festival de poesía en el que Pau Riba actuó y hace unos días volvió a subir al escenario para interpretar un par de temas en el concierto de Ovidi4 en Vic.

Tras comprobar lo bien que le sienta actuar, Pau Riba ha decidido mantener su agenda de conciertos y, después del de hoy, tiene dos más previstos para este mismo mes de diciembre.

También tiene un nuevo disco a punto de publicar y un libro que se editará próximamente.

"Estoy animado -ha confesado con una sonrisa-. Aunque, si te digo la verdad, no sé exactamente cómo me encuentro porque voy muy enmorfinado y muy medicado".

"Lo que más me toca la pera es no poder comer de todo -ha añadido sin perder la sonrisa-. Tengo ganas siempre de chocolate, pero me lo han prohibido todo".

Sigue sonriendo, pero se va apagando y cada vez tose más, así que decidimos ir despidiéndonos, pero antes de irse aclara que está contento de haber explicado públicamente que sufre cáncer porque ve que la gente "ha agradecido la franqueza" y porque está recibiendo "muchas muestras de cariño".

"También muchos consejos: unos me dicen que conocen un señor que te toca con un dedo y te cura, otros que saben de un sitio donde te meten en una bañera de barro. Hay de todo", y vuelve a reír entre toses. Si el buen humor cura, Pau Riba se curará.