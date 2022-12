El Patronato del Festival de Almagro elige mañana a su nuevo director

El Patronato del Festival de Teatro Clásico de Almagro se reúne este miércoles para elegir a su nuevo director o directora tras la renuncia en noviembre de Ignacio García.

El Patronato, compuesto por representantes del Inaem, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se reúne en sesión extraordinaria para solventar la crisis suscitada por la renuncia de García, a pesar de que la Fundación del certamen le ofreció seguir un año más en el cargo.

Tras casi cinco años en la dirección, Ignacio García comentó a EFE, en el momento de su renuncia, que no se trataba de una dimisión, sino que no había aceptado la renovación porque consideraba que no estaban garantizadas las condiciones de lo que el "Festival necesita y merece".

García alegó, entre otras cosas, una "reducción, precarización y externalización de puestos laborales".

Fuentes del Patronato señalaron que entre las causas de la salida de García del festival también podrían estar las diferencias con el actual director del Inaem, Joan Francesc Marco, y el director de la compañía nacional de Teatro Clásico (CNTC), Luis Homar.