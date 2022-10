El patrimonio de Rihanna, la cantante más rica del mundo, gracias a sus negocios fuera de la música

Este viernes, 28 de octubre, se ha celebrado el esperado regreso Rihanna a la música tras seis años desde el lanzamiento de su último álbum, 'ANTI'. La cantante ha vuelto con 'Lift Me Up', el single principal de la banda sonora de la película 'Black Panther: Wakanda Forever' y que ha escrito, junto a Tems, Ryan Coogler y Ludwig Göransson, en homenaje a Chadwick Boseman, actor que protagonizó la primera entrega de la ficción y que falleció en 2020.

A pesar de ello, y de la repercusión que tiene 'Black Panther', ha sido la cantante quien ha acaparado toda la atención. Esto se debe a que ha estado varios años sin sacar un single en solitario. No obstante, sí ha estado presente en nuestras vidas, aunque como empresaria. De hecho, tal y como publicó la revista Forbes en su tradicional lista, Rihanna se ha convertido este 2022 en la joven más rica de Estados Unidos.

La artista ha ascendido hasta el puesto número 21 con tan solo 34 años, adelantando a otros rostros reconocidos como Kim Kardashian, Elon Musk, Lebron James o Madonna. Según el mencionado medio, el patrimonio neto acumulado por la cantante ha alcanzado un total de 1.400 millones de dólares. Aunque sigue generando mucho dinero con su música, no es su principal fuente de ingresos. La mayor parte de lo que gana viene de Fenty Beauty y Fenty Skin, sus marcas de belleza de las que posee un 50% de participaciones.

De hecho, con solo su línea de maquillaje, Rihanna alcanzó una fortuna total de 1.000 millones de dólares en agosto del año pasado y más de 550 millones de dólares de ganancias en 2020.





Fenty

Pero el éxito de su firma no solo reside en la calidad de los productos que ofrece, también son esenciales sus diseños, dado que se lanza como una marca para que "todas las mujeres se sintieran incluidas". Al igual que su primer producto de cosmética fue una base de maquillaje disponible en 46 tonalidades, desde las más claras hasta las más oscuras, lo que no es muy habitual en el resto de marcas.

De la misma manera, sus precios no eran muy elevados como pueden ser el del resto de productos cosméticos de alta gama, lo que le convirtió en una marca muy competitiva. De hecho, las populares bases de maquillaje cuestan en torno a 34 euros. No obstante, no le fue tan bien con su marca de accesorios, también bajo la firma Fenty. La artista tuvo que decidir su cierre en febrero de 2021 por "la grave crisis que atraviesa el sector a causa, entre otros factores, de la pandemia del coronavirus".

Asimismo, también ha tenido ingresos de otros proyectos alejados de la música. En 2018, la cantante se convirtió en una de las protagonista del reparto 'Ocean's 8'.

Es probable que toda esta fortuna siga aumentando, dado que parece que el regreso de Rihanna a los escenarios cada vez está más cerca. Además de su lanzamiento de 'Lift Me Up', la artista será la estrella del espectáculo del descanso del próximo Super Bowl de la NFL, que se celebrará el 12 de febrero de 2023 en Glendale (Arizona, EE.UU.). Por este motivo, ya han comenzado a salir rumores que apuntan a un posible anuncio de un nuevo álbum y una gira mundial.