Pascu y Rodri llevan su rigor y diversión a la mitología más monstruosa

Pilar Martín.

En su canal de Youtube, Destripando la Historia, Pascu y Rodri cuentan con unos 1.000 millones de visualizaciones del total de todos sus videos, y la clave de este éxito es mezclar el entretenimiento con el rigor, lo mismo que han aplicado en su nuevo libro "Los monstruos más chungos".

Acostumbrados a abordar la mitología, y tras haber escrito otros cuatro libros sobre villanos, princesas, dioses y héroes, ahora les tocaba abordar esos monstruos que han aterrorizado a los niños de todo el mundo en una obra (Alfaguara) que viene a demostrar que la Historia se puede hacer amena y cantarina, incluso cuando se va más allá de lo que todo el mundo conoce.

"Siempre he sido un chapas y me gusta mucho contar historias que sorprendan, pero me he dado cuenta de que la gente no se plantea qué hay más allá de una historia o si la historia es definitiva. Quiero saber qué hay más allá", ha contado a Efe Álvaro Pascual, Pascu, la parte de esta pareja que se dedica a la creación y diseño de los personajes, tanto en Youtube como en los libros.

Así que "Los monstruos más chungos", aunque no goce con esas canciones que ya han compuesto para Hércules, Afrodita o Hermes, sí que divierte y enseña a partes iguales gracias a su gran sentido del humor y rigurosidad.

Dos virtudes que están también en la otra mitad de este dúo, Rodrigo Septién, Rodri, quien desde pequeño tuvo la vena del entretenimiento, aunque no le gustara la Historia.

"Nunca me ha gustado la historia ni la pasión por divulgar, sino entretener, y ahí está lo gracioso, la divulgación ha venido por casualidad; yo quería hacer feliz a la gente, y mantener un rigor histórico, y al final nos hemos convertido en divulgadores", ha contado este productor musical que, junto a Pascu, hace una suerte de vídeos musicales animados y con canciones creadas y cantadas por ellos.

Vídeos que acercan la vida de dioses como Zeus (con más de 62 millones de visualizaciones), Hestia (36 millones de visualizaciones) o Afrodita (36 millones de visualizaciones).

Pero ahora, y tras publicar "Los mayores villanos", "Las auténticas princesas", "Los dioses más locos" y "Los héroes más épicos", se meten de lleno con esos seres que han dado miedo y que en gran parte están también presentes en la mitología. Seres "chungos" como el "Chupacabras" de Puerto Rico, el "kappa" japonés, el "kranken" nórdico o el archiconocido "Yeti", el abominable hombre de las nieves.

"Hemos hecho una selección muy grande -ha explicado Pascu- pero al final la hemos reducido a algo que fuera variado porque podríamos haber hecho un libro sólo sobre monstruos griegos, pero queríamos hacerlo más difícil y encontrar monstruos de África, Groenlandia, América o Europa".

Y de toda esta nómina monstruosa ellos se han quedado sorprendidos con algunos como el Mothman, el hombre polilla cuyas acciones preceden a grandes catástrofes; un ser de imaginario americano a quien Rodri no "querría encontrar" a no ser que tuviera el mismo diseño que ha hecho Pascu.

El creador de todas las ilustraciones que, según ha destacado, su monstruo favorito de este libro es el Kappa, un demonio acuático de la mitología japonesa a quien le gustan mucho las bromas y quien para hacerse más poderoso roba las "shirikodama", es decir, una especie de "bolita mística que contiene el alma y que se encuentra dentro del ano".

Conscientes de que su pasión se ha convertido en una profesión ambos han reconocido que pese a triunfar en Youtube no tienen el perfil de "influencer o youtuber" porque lo que ellos han creado s una "marca".

"Hemos creado un producto -ha concluido Rodri- destripando la historia, y como nosotros no teníamos ningún acuerdo con nadie hemos acabado buscando nuestro sitio. Ahora somos una productora de canciones, somos artistas".