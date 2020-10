La pandemia funde a negro los cines al perder el 70% de espectadores

Los exhibidores saben que 6 de cada 10 espectadores volverían al cine si se reactivaran los estrenos. No hay horizonte todavía para que las grandes producciones vuelvan. Hollywood ya anunció que pospone sus estrenos para 2021 o 2022, y ha tirado de plataformas para algunas películas que ya estaban listas. La productora Mª Luisa Gutiérrez ha declarado a COPE que “la filosofía de los grandes estudios norteamericanos es que ellos pueden competir con otras producciones pero no con la incertidumbre el mercado”. Será cada país el que saque adelante las salas de cine pero esto supone “que cada productor asuma riesgos individuales te puede llevar por delante la empresa, si estrenas una película y no cubres con la taquilla. Eso hace que compañeros míos decidan estrenar en plataformas y no en salas de cine”.

Mª Luisa Gutiérrez es la presidenta de los productores españoles y fundadora de Bowfinger, la productora de “Padre no hay más que uno 2” que se estrenó el pasado 29 de julio, en medio de la tormenta, cuando solo 1 de cada 10 espectadores se atrevían a entrar en una sala de cine. “Decidimos estrenar la película en salas precisamente para apoyar”, confiesa. “No fue una decisión nada fácil. Las salas de cine suplicaban producto y a nosotros nos preocupaba si los padres serían capaces de meterse con sus hijos en un local cerrado después del confinamiento”. En el momento del estreno, cerraron los cines en Barcelona y “no sabíamos si cerrarían también los de Madrid. El escenario era de incertidumbre brutal”. La productora es consciente de que la película de Santiago Segura era la ideal “para meter a la gente en las salas porque la marca ya estaba creada” y que comprobaran que no pasaba nada, “nosotros tuvimos que romper esa barrera”. La película se ha convertido en el estreno del año en nuestro país: dos millones trescientos mil espectadores y casi trece millones de recaudación en taquilla. Otros productores españoles se arriesgaron “y no les ha ido tan bien, aunque la falta de producto permite mantener más tiempo la película en cartelera y van poco a poco”, pero los hay, confiesa, “que han perdido dinero. Por eso puedo entender que a nivel individual que decidan no arriesgarse y estrenar en plataformas”. Los productores piden aployo público “porque Hollywood no va a venir a salvar nuestros cines” y aunque comprende el miedo, sabe que es necesario volver a las salas porque “que si nadie estrena los cines mueren”.