Palmarés completo de la 67 Seminci

El jurado internacional de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), presidido por la actriz Kate O'Toole, y los jurados de las diversas secciones y premios convocados, han otorgado los siguientes galardones:

LARGOMETRAJES=============-Espiga de Oro: 'Return to dust' de Li Rujiun (China).-Espiga de Plata: 'The Quiet Girl' de Colm Bairéad (Irlanda).-.Premio Ribera del Duero al Mejor Director: Jerzy Skolimowski por 'EO' (Polonia, Italia).-Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director: Cristèle Alves por 'Alma Viva' (Portugal, Francia, Bélgica).-Premio al Mejor Actor: ex aequo a Karra Errejalde e Ivan Barnev por 'Vasil' (España, Bulgaria) de Avelina Prat.-Premio a la Mejor Actriz: Lubna Azabal por 'Le Bleu Caftán' (Francia, Marruecos, Bélgica y Dinamarca) de Maryam Touzani.-Premio Miguel Delibes al Mejor Guion: Mikhäel Hers, Maud Ameline y Mariette Désert por 'Les passegers de la nuit', de Mikhäel Hers (Francia).-Premio a la Mejor Dirección de Fotografía: Rubens Impens por 'Le Otto Montage' de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch (Italia, Bélgica, Francia).-Premio José Salcedo al Mejor Montaje: Kim Sang-bum por 'Decision to Leave' de Par Chan-Wook (Corea del Sur).-Espiga Arcoíris: 'Warsha', de Dania Bdeir (Francia, Líbano).-Espiga Verde: 'Delikado' de Karl Malakunas (Australia, Hong Kong, Estados Unidos, Filipinas, Reino Unido). Mención especial para 'Ice Merchants' de Joao Gonzalez (Portugal, Reino Unido, Francia).-Premio del Público: 'The Quiet Girl' de Colm Bairéad (Irlanda).

CORTOMETRAJES=============-Espiga de Oro: 'Arquitectura emocional 1959' de León Siminiani (España).-Espiga de Plata: 'Ice Merchants' de Joao Gonzalez (Portugal, Reino Unido, Francia).-Premio EFA Short Film Nominee Valladolid: 'Arquitectura emocional 1959' de León Siminiani (España).

PUNTO DE ENCUENTRO=====================-Premio al Mejor Largometraje: exaequo a 'Syk Pike', de Kristoffer Borgli (Noruega, Suecia) y 'War Pony' de Gina Gammell y Riley Keough (Estados Unidos).-Mejor Cortometraje: 'O Hoxem do Lixo' de Laura Goncalves (Portugal).-Mención Especial al mejor cortometraje extranjero: 'Happy New Year, Jim' de Andrea Gatopoulos (Italia). -Premio "La Noche del Corto Español": 'El porvenir' de Santiago Ráfales (España).TIEMPO DE HISTORIA=====================-Primer Premio: 'All that breathes' de Shaunak Sen (India, Estados Unidos y Reino Unido).-Segundo Premio: 'Rojek' de Zayne Akyol (Canadá).-Mejor Cortometraje: 'La Mécanique des fluides' de Gala Hernández (Francia).

DOC ESPAÑA======================-Premio DOC España: 'Hafreiat' de Alex Sardà (España).+Fuentes: Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). EFE.

