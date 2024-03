Esta es la palabra del euskera que usa un vasco si está enamorado de ti: no la entienden en el resto de España

Un origen desconocido y tan antiguo hace aleuskera una de las lenguas más antiguas del continente europeo y, por ende, una de las más diferenciadas del español dentro de la península ibérica, si no la que más. Y es que se trata de la única que, al menos oficialmente, no proviene del latín, como ocurre tanto con el castellano, el catalán o el gallego. Así, los vascos tienen una larga lista de expresiones para mostrar que están enamorados o enfadados sin que el resto de españoles se den cuenta si quiera.









Y es que la lengua vasca la hablan en el mundo unas 750.000 personas, y es Gipuzkoa la provincia con mayor número de vascoparlantes. No obstante, otros datos del Instituto Vasco de Estadística del pasado año 2022 reflejaban que sólo en el 13% de los hogares de la región hablaban el idioma y 17,8 confiesa que es su primera lengua. Eso sí, la convivencia del euskera con el castellano a lo largo de tantos años ha provocado una sinergia entre ambos idiomas que ha llevado a que hasta 1.000 palabras del castellano hayan entrado en el vocabulario del idioma de Euskadi, mientras que este ha prestado hasta 95 términos al resto de lenguas de las otras comunidades autónomas.





La palabra que usa un vasco cuando se enamora



Lo obvio que diría un vasco es que la expresión es 'maite zaitut', que se traduce literalmente como 'te quiero', en tanto que 'maite' es 'amor'. Así, 'maitemindu' significa en castellano 'herido de amor' cuando, en realidad, lo que quiere decir es 'enamorado'. Pero el euskera puede ser más complejo y usar expresiones como 'nire bizitzako emakumea zara', que es directamente una declaración de amor a una mujer: “eres la mujer de mi vida”.

¡









Pero, si el sentimiento de amor es más fuerte todavía, podemos llegar a utilizar 'ilargiraino eta buelta maite zaitut'. Si tienes la suerte de escucharlo en algún momento de parte de un vasco, debes saber que se traduce literalmente como 'te quiere hasta luna y de vuelta'. Como curiosidad, el euskera esconde también belleza dentro de la palabra que se usa como 'relación' en sentido amoroso: 'harremena'. El origen etimológico es 'hartu ta eman', la combinación de 'hartu' (coger) y 'eman' (dar). Así, una relación romántica en vasco es 'dar y recibir'.





La palabra que usa un vasco cuando se enfada



Pero no todo es idílico: los vascos no sólo se enamoran, también se enfadan. Algo que hay que tener en cuenta es que, como la mayoría de acentos del resto de la península ibérica, el euskera tiene diferentes variaciones en función de la región donde se hable. No obstante, el usuario de TikTok Guk Green explica en un vídeo cuáles son las palabras que, inequívocamente, si las escuchas es porque un vasco está enfadado contigo y quiere hacértelo notar. La primera es 'pikutara joan' que, como explica, significa “vete a por higos”. Curiosamente, el castellano tiene una forma de decirlo también con un alimento del campo: “vete a freír espárragos”.









La segunda es 'zelako baba lore', que literalmente se traduciría al español como “flor de haba”, aunque en realidad tiene más que ver con ser soso, como aclara el tiktoker. La tercera sería 'zu txoriburu', que estrictamente se traduce como “cabeza de pájaro” o “cabeza hueca”. No obstante, hay palabras más escuetas, más directas y más ofensivas, como 'txotxolo', que es como directamente llamar a alguien “tonto”, en lo que sería un nivel más alto de enfado que con los otros tres caso.