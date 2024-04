La palabra en castellano que un asturiano puede decir y no significa lo mismo en el resto de España

Son muchas las lenguas que existen en España y en Asturias también tienen su forma particular de hablar. Esto es lo que lleva a que haya palabras en castellano que se usan en esta zona que no tienen el mismo significado en el resto de la península, como demuestra esta usuaria de TikTok en un vídeo que acumula muchas reacciones.

El bable es la lengua que se habla en el Principado de Asturias, aunque también tiene hablantes en la zona norte de León y en algunos focos de Zamora. Aun así, este término es hoy menos popular y la mayoría de los expertos, así como quienes lo usan, se refieren al idioma como asturiano. Es de origen románico, como el castellano, el portugués o el francés.

La realidad es que solo un 2,8 % de asturianos habla este dialecto proveniente del latín. Sin embargo, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, busca promoverlo de forma ideológica. Por ejemplo, el gobierno socialista ha decidido que la "llingua" sea indispensable para trabajar en Radiotelevisión de Asturias.

Eso sí, esta lengua, que siempre se ha visto marcada peyorativamente incluso entre sus propios hablantes como propia de gente sin cultura, muy rural, se ha extendido también a los núcleos urbanos. Hay interés por conservar y potenciar su propia lengua por parte de sus hablantes.

Un asturiano

Cabe destacar que los dialectos del asturiano son muy diversos. Estos se clasifican usualmente en tres grandes áreas geográficas: occidental, central y oriental. Además, las tres áreas tienen continuidad con los dialectos leoneses por el sur. Algunas palabras que te pueden resultar complicadas si no eres de Asturias.

El asturiano utiliza el alfabeto latino y, al igual que el castellano, cuenta con cinco vocales. Sin embargo, no utiliza como propias la j, la k y la w, aunque sí aparecen cuando se trata de palabras prestadas. Tiene un género neutro que se usa para pronombres incontables, así como un plural femenino que termina en -es.

También tienen fonemas específicos como "xe", que se puede ver en una palabra como "xente", pero una de sus características más rompedoras es que la 'l' latina se palataliza, de forma que "luna", por ejemplo, se dice "lluna". Además, en asturiano no hay tiempos verbales compuestos.

Algunas palabras típicas del asturiano son tan populares que es probable que muchos españoles que no sean asturianos están acostumbrados ya a escucharlas, si frecuentan la región, y por tanto, ya conozcan su significado. Pero, cuando un vecino de Asturias sale de su comunidad, muchas veces se encuentra ante situaciones como las que describe esta joven.

La palabra en castellano

Sin duda, de entre todas las palabras bonitas que tiene el asturiano, es probable que "prestar" sea la más popular de todas. Sobre ella habla esta usuaria de TikTok en un vídeo con muchas visualizaciones, pero es otra la que genera más dudas entre los que comentan la publicación, que no se esperaban su significado.

En Asturias llaman de una manera particular el trapo para todo de la cocina. Eso es en esta lengua un rodillo y no el utensilio de madera que se utiliza para amasar. En algunas zonas lo llaman bayeta, paño o gamuza, pero si en algún momento alguien te lo pide así, no te vuelvas a extrañar.