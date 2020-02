Un Oscar se convierte en el primer regalo de cumpleaños de Laura Dern

Laura Dern ganó hoy el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel de abogada matrimonial en "Historia de un matrimonio", durante la 92 edición de estos premios que se están entregando hoy en el Dolby Theatre de Hollywood.

"Este el mejor regalo de cumpleaños posible", dijo Dern envuelta en una gran ovación cuando recogió su estatuilla, que ganó horas antes de que cumpla 54 años.

En su discurso, la actriz dedicó emocionada el premio a sus padres, Diane Ladd -que la acompañaba- y Bruce Dern.

#Oscars Moment: @LauraDern wins Best Supporting Actress for @MarriageStory . pic.twitter.com/g8cn8KoRMo

"Algunos dicen que nunca conoces a tus héroes, pero yo digo que si eres realmente bendecida los tienes como tus padres", dijo la actriz.

Precisamente, la película con la que Dern ha ganado su primer Óscar, tras tres nominaciones, narra una dura separación matrimonial en la que su personaje es el de una manipuladora abogada manipuladora.

Con ese papel, Dern ha ganado el Globo de Oro, el Bafta y el premio del Sindicato de Actores.

"Noah Baumbach - el director- escribió una película sobre amor y sobre borrar las divisiones en la familia y entre el resto de nosotros", explicó.

La premiada agradeció el trabajo de Baumbach, "por su visión magia, palabras, amistad y arte" y recordó a sus compañeros de reparto Adam Driver y Scarlett Johansson.

Look who stopped by the #Oscars Thank You Cam: @LauraDern pic.twitter.com/vrKsqteniH