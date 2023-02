Nuria Fergó: "Sara Montiel habría llegado hoy adonde hubiera querido"

José Luis Picón

La cantante y actriz Nuria Fergó, que se mete en la piel de Sara Montiel en el espectáculo teatral y musical "Mi última noche con Sara", está convencida de que, de haber vivido en los tiempos actuales, la artista manchega "habría llegado adonde hubiera querido".

"Si no tenía límites en ese momento, imagínate adónde llegaría ahora", afirma en una entrevista con EFE Nuria Fergó, que presentará "Mi última noche con Sara" en el Teatro del Soho de Málaga del 16 al 19 de febrero.

Admite que le "sorprendió" la llamada para ofrecerle este trabajo, que afrontó "con mucho respeto, pero también con mucha ilusión, para darle a Sara el sitio que se merece" con este homenaje en el año en el que se cumple el décimo aniversario de su muerte.

"No me dio vértigo este papel. Pensé que me había llegado a mí, que yo no había buscado nada. Hay respeto, sí, pero, ¿por qué no? Quiero hacerlo bien por ella, por mí y por todos, y me gustan los retos", subraya la artista, que interpreta en directo una decena de éxitos de Sara.

Para preparar este trabajo ha oído canciones de la manchega y visto algunas de sus actuaciones, pero siempre tuvo claro, como le dijo la directora del espectáculo, Eva Manjón, que es "un homenaje a Sara", pero no le iban a "obligar a que fuera Sara".

"La gente va a ver a Nuria Fergó. Mi voz no la puedo cambiar, y he dicho que no muchas veces a 'Tu cara me suena' porque no me gusta imitar. Es un homenaje a Sara que va a hacer Nuria Fergó".

Y a renglón seguido avanza que le dará su "toquecito" a "canciones que permiten un toquecito que mola y que suena superbonito" y se va a caracterizar con peluca, ropa como la que vestía ella y algunos de sus gestos.

"La gente va a escuchar una Nuria Fergó un poquito diferente, con un timbre de voz distinto, porque son canciones que hacen que cante de otra manera. Verán un cambio, y creo que suena muy bonito. Cantaré las canciones de una manera que nunca he cantado", asegura.

Para la cantante y actriz nacida en la localidad malagueña de Nerja, supone además "un regalo" estrenar el espectáculo en el Teatro del Soho de Antonio Banderas, algo que, asegura, "ha sido una señal".

Por su parte, Eva Manjón explica a EFE sobre la elección de Nuria Fergó para encabezar el reparto que quería "una producción con mucha fuerza" y, para llegar a Andalucía, buscaba "una cabeza de cartel conocida y querida".

Añade que existe "muy poca documentación audiovisual de Sara" en esta etapa de plenitud que aborda el espectáculo, y solo abundan las entrevistas "cuando era más mayor, ya era Saritísima y venía de vuelta".

"De la Sara joven, que ha venido de Hollywood y está recién casada con Anthony Mann, en plenos años 50, hay muy pocos documentos con voz, y nadie sabe muy bien cómo hablaba entonces. Eso nos da margen para fabular un poco y componer un personaje. No queremos caricaturizar en ningún momento", subraya la directora.

Asegura que el público descubrirá a una Nuria Fergó "muy madura, en un registro además inexplorado", con un guion "muy cinematográfico" escrito por un profesional del cine como David Planell, por lo que "perfectísimamente" este espectáculo "podría ser también una película".

"Me llama mucho la atención que nadie haya hecho una película sobre Sara", afirma Manjón, que resalta la grandeza de un personaje que, "viniendo de cuna tan baja, de un pueblo, con unos padres labradores y siendo prácticamente analfabeta, tenía un concepto clarísimo desde pequeña de la belleza y la estética".

A ello se le sumaba una actitud "liberal, incluso sexualmente", en una España "amoratada por el franquismo y complicada para la mujer", que le hace a Sara, al regresar de Hollywood, plantearse "cómo las cosas pueden seguir igual aquí".

Al madurar Sara Montiel, quizás "no se le entendió" o se le "tomaba por loca", pero siempre "es complicado envejecer para una diva así".

"¿Cómo habría envejecido Marilyn o cómo envejeció Liz Taylor? Lo que pasa es que en Hollywood se les perdona", asevera Eva Manjón, que está convencida de que Sara Montiel, "esté donde esté", es quien realmente está "dirigiendo" todo para que este espectáculo sea posible.