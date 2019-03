Neus Ballús presenta 'Staff Only', un viaje a la madurez

La directora Neus Ballús ha presentado este martes en el marco del Festival de Málaga. Cine en Español su película 'Staff Only', la historia de una adolescente que vive un viaje de conocimiento interno en unas vacaciones de Navidad junto a su padre, que intenta evitarle "experiencias negativas". En el acto también han estado presentes los actores Sergi López y Elena Andrada, y el productor Edmon Roch.

Marta es una adolescente que pasa las vacaciones navideñas junto a su padre y su hermano en Senegal, pero no logra disfrutar del viaje por la poca libertad que le concede su progenitor, que plantea planes más propios de los jubilados que se alojan en el resort.

En la búsqueda de algo que realmente le interesara, la joven conoce a Khouma, un senegalés que trabaja en el hotel grabando a los turistas durante las excursiones, y a Aissatou, que limpia habitaciones, lo que le introduce en el mundo del 'Staff Only' del personal del hotel y le ayuda a conocer otro punto de vista diferente al que tienen los visitantes.

La directora vuelve al festival esta edición con una película que busca "retratar las relaciones familiares" y "el contexto de los lugares turísticos", pero desde la mirada de alguien que se conoce a la vez que descubre mundo, como es el personaje de Marta, según ha comentado en rueda de prensa.

"Tenía claro que quería a alguien sin experiencia para que el enfrentarse por primera vez a un trabajo se reflejara en la película, que fuera alguien que estuviera en una situación similar a la protagonista. De hecho, ajustamos el personaje un poco a la realidad de Elena, que es una chica que comete errores y experimenta sus propias contradicciones mientras sufre una transformación", ha dicho Ballús.

La actriz protagonista fue elegida en un casting en institutos en el que ninguna de las candidatas tenía experiencia en el mundo del cine. En la búsqueda entrevistaron a más de un millar de escolares, aunque la directora ha asegurado que tuvo "claro" que Elena debía encarnar a Marta después de conocerla.

"Buscaba a alguien con carácter, que fuera determinada y tuviera un punto de rebeldía y capacidad de empatizar, además de tener curiosidad. Elena reúne todas esas características", ha comentado la directora.

La protagonista, que después del rodaje no ha vuelto a tener relación con el cine y actualmente estudia en la universidad, ha asegurado que no descarta repetir y que el rodaje fue "un regalo" para ella. "Ha sido una experiencia vital. El viaje hacia la edad adulta de Marta lo tuve yo paralelamente, ya que era la primera vez que trabajaba en un rodaje y viajaba fuera", ha dicho.

La idea de Ballús era contar "las dos realidades" que se producen en estos lugares turísticos, para lo que usa "la mirada de Marta", mientras que la figura de su padre actúa como "nexo" en la historia. "Marta ve a su padre participando en la recreación de una fiesta local en una película que va a ser vendida como suvenir y eso demuestra la distancia que hay entre ambos puntos de vista del turismo. Si no lo miramos después el punto de vista de Marta es una experiencia incompleta", ha explicado.

Ballús ha comentado que no tenía programado "nada" del montaje antes de comenzar con él y que la labor de Edmon Roch ha sido muy importante porque veía el proyecto con cierta distancia con la que ella no contaba al haber grabado las escenas. "El montaje, para mí, es un proceso muy intuitivo. Siempre sigo impulsos y hasta que no veo las cosas montadas no sé si es realmente lo que quiero. Eso sí, tuvimos claro muy pronto que la mirada de Marta debía ser la que guiara la historia. Ahí encontramos la narrativa de la película", ha asegurado.

El papel sobreprotector del padre, que trata de "evitar que viva experiencias negativas", representa la desconfianza que tiene alguien que acude a un sitio desconocido. "El lugar donde naces marca cómo te relacionas y te comunicas con otras personas, por tanto el desconocimiento viene ligado a la desconfianza. Eso es lo que representa Manel, el padre de Marta", ha explicado Ballús.

Sergi López, que encarna al progenitor de Marta en la película, ha definido esta experiencia como "refrescante" y ha asegurado sentirse muy cómodo en su papel. "Este tipo de cine donde se documentan hechos humanos me gusta y me siento bien con ellas. La idea de utilizarme como intermediario de los que miran desde fuera y los que no, me parece muy interesante", ha explicado.