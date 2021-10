El negocio millonario de Banksy por un cuadro semidestruido: "Deja al mercado del arte en fuera de juego"

Lo ha vuelto a hacer. Cada noticia que genera, no deja indiferente a nadie. Su modo de entender el arte tiene con auténticos seguidores y detractores a partes iguales. Esta vez, el grafitero británico que se esconde bajo el pseudónimo de Banksy ha vuelvo a la primera línea mediática ya que ha batido un récord de venta por un cuadro que se autodestruyó parcialmente en 2018. Su precio ha superado a cualquier otro del artista y se ha vendido por 19.400.522 euros, una cantidad que ha sido donada a organizaciones benéficas.

La obra en cuestión se trata de un homenaje que el británico regaló a un hospital de su país durante la primera ola de contagios por la covid-19. Junto a dicho cuadro, aparecía una nota: "Gracias por todo lo que estáis haciendo. Espero que esto ilumine un poco el lugar". Ahora, con 'Love is in the Bin' (el amor está en la papelera) ha hecho estallar por los aires todas las previsiones, alcanzando un valor muy por encima del resto de obras que ha vendido.









En esta ocasión, ha llamado muchísimo la atención que este récord se produzca precisamente con un cuadro del artista que se encuentra semidestruido. Aunque la compradora tardó una semana en confirmar su adquisición, se ha decidido con un precio que se ha multiplicado por 20. La obra se ha revalorizado más de un 1.600%. Un negocio desde el punto de vista económico que ejecutó la casa de subastas Sotheby's. El autor ya ha reaccionado a dicha noticia y publicó una foto del instante en Instagram, dejando el siguiente mensaje: "Going, going, gone..." (Se va, se va, se fue).





¿Quién es Banksy? ¿Qué sabemos del artista?

Banksy es un artista callejero que es reconocido mundialmente por sus obras que cuentan con un claro contenido social. El británico reivindica numerosos asuntos a través de su arte. Su identidad es una gran incógnita que todavía no se ha desvelado, aunque las especulaciones en redes son infinitas. Llegó a asegurarse que era Neil Buchanan, de Art Attack, pero el presentador lo negó. Además, también dijeron que era Robert del Naja, de Massive Attack o que Banksy no era una sola persona. Un misterio pendiente de resolver y muy inquietante. Sobre todo, teniendo en cuenta el precio elevado que llegan a adquirir sus obras en subasta.









El grafitero emplea un modo de comunicación directo y sin filtros. Sus obras, según se explica en la web de su exhibición (que arranca el 4 de noviembre en Barcelona) son textos visuales que informan e inspiran a la reflexión. Animales, consumismo, política, guerra, riqueza y pobreza... Banksy explora infinidad de temas para que el público reaccione.

El comisario de la exposición, Alexander Nachkebiya, explica así el fenómeno que genera: "Es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extraordinaria bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley..."

La visión experta de Raquel Cascales, profesora de Estética y Teoría de las artes en Filosofía y de Antropología de la Universidad de Navarra

Más allá de todo el revuelo que genera Banksy, la experta con la que hemos charlado en COPE.es ha asegurado que "hoy en día está muy poco justificado todo el precio que se paga por las obras. Eso tiene que ver con el mercado del arte, y no tanto los artistas. Nos enfada que se pague tanto dinero. En el caso concreto de Banksy, él denuncia todo ese mercado que se crea alrededor del artista".

Audio









Además, Cascales ha indicado que el artista pretende reflexionar sobre "el arte, los medios que se utilizan y también una reflexión sobre nuestra vida social y cómo es nuestro comportamiento y acercamiento al mundo".

Su opinión respecto a este grafitero que no deja indiferente a nadie es muy clara. "Creo que Banksy tiene mucho ojo y buena crítica. Nos mete el dedo en el ojo con mucha ironía y eso demuestra su gran maestría". Le gusta por muchos motivos. Pero, entre ellos destaca que "no se instala en la fama. Banksy siempre da un giro más, innovando y haciendo algo distinto. Deja al mercado del arte fuera de juego".

Hay una cosa que me parece importante, nos contaba, "y es que hay que entender sus obras en relación al momento y al contexto en el que aparecen. Cada obra es una crítica a algo que ocurre".

Una visión del mundo que gusta y disgusta a partes iguales pero que marca. Así es la obra de un autor que rompe esquemas en su campo.