Nathy Peluso crea una colección de moda que reivindica cuerpos diversos

Tan solo cuatro días después de lanzar la canción "Tonta", Nathy Peluso debuta como diseñadora de moda con una colección con la que reivindica que "nadie tiene un cuerpo perfecto, la diferencia es mucho más divertida y no deberían importar tanto los cánones", ha dicho a EFE este martes en una entrevista.

Para la argentina, "la moda es un vehículo de expresión muy potente para los artistas" que les ayuda a "vestir" sus "actitudes". Esta nueva faceta, con la firma Desigual, se une al lanzamiento inminente de un nuevo disco "cargado de canciones diferentes que son todo un mundo" y con las que se atreve también a producir, por lo que asegura que vive "la apertura de un momento súper potente".

"Me he atrevido porque me apetecía abordar el reto de crear en otro ámbito; la moda me fascina por su componente artístico", apunta Peluso (Luján, Argentina, 1995), que se reconoce fiel seguidora de firmas como Alaïa o Jean Paul Gaultier y cuya colección subirá a la pasarela esta tarde la madrileña sala Joy Eslava.

Faldas, vestidos, "bodies" y camisetas componen una línea creada con la técnica del "moulage", es decir, patronada directamente sobre el cuerpo -de la artista en este caso- y con tejidos como el "stretch", caracterizado por adaptarse al cuerpo. "Las prendas hablan por sí solas, cuando tienes una identidad se contagia a todo lo que haces", dice.

La artista es estandarte de la belleza inclusiva, un discurso que plasma sobre las prendas mediante el uso de esta técnica, con la que apuesta por reivindicar la variedad de cuerpos y de tallajes, un aspecto que según algunos expertos ha decaído en las pasarelas internacionales.

"Es importante que como espectadores haya referentes que reflejen y representen la variedad. Nadie tiene un cuerpo perfecto, la diferencia es mucho más divertida y no deberían importar tanto los cánones", incide.

Tejidos vaqueros salpicados con "piercings" incrustados, prendas rojas, blancas, negras y azules forman una línea de estética casual con tejidos que se amoldan al cuerpo. "Están hechos de telas que definiría como amables; de esas que realzan las curvas y se pueden poner en casi cualquier ocasión", señala sobre sus diseños.

"Me he inspirado en lo que yo he ido consumiendo en moda en mi vida y en mi gira; todo lo que al final ha dado forma a mi estética", dice Peluso. Es precisamente en esta gira donde ha compuesto su último tema, "Tonta", que en cuatro días acumula cerca de 500.000 reproducciones en Youtube y que es la antesala de un disco "muy diferente".

"Creo que con este tema el público va a conectar conmigo en otro nivel", explica la argentina que, aunque tiene claro que le gustaría que cada persona hiciera suyo el mensaje y lo interpretara como quisiera, define la canción como una "herramienta de poder" que podría convertirse en uno de sus himnos atemporales, como lo es Mafiosa (2021).

Para este disco ha tomado las riendas en la producción, un trabajo que define como laborioso. "Es una tarea que solo podemos hacer los neuróticos, exige muchas horas pero tiene mucha belleza", bromea la artista, que si bien deja libertad de interpretar el mensaje de la canción a sus seguidores, reconoce que habla de "poner límites".

"La gente puede pensar que nos toman por tontas, pero no lo vamos a permitir en ninguna ocasión", indica. "La canción se puede aplicar al amor, pero también a ese momento en el que una tiene que pararse y decir basta, que no te tomen por tonta incluso a una misma".

Desde que debutase en 2020 con su álbum "Calambre", lleno de referencias que van del R&B hasta el trap o ritmos como la salsa, han pasado tres años con un Grammy al mejor álbum de música alternativa de por medio y "muchísimo aprendizaje", dice. "Aprendí que quería mejorar, por eso quiero mostrar este nuevo álbum que espero sorprenda". EFE

