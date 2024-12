'Mufasa: El Rey León', 'Cónclave' o 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', entre los estrenos destacados de la semana

Cada viernes, en COPE, hacemos un repaso por los estrenos en los cines de España, de la mano de nuestros críticos Juan Orellana y Jerónimo José Martín, que nos cuentan las películas más destacadas de la cartelera esta semana.

Mufasa, el rey león

Uno de los estrenos más destacados de la semana es 'Mufasa, El Rey León', una película que es una secuela y una precuela a la vez.

"Es una historia muy interesante porque sale un personaje muy conocido que ha sufrido un trauma muy importante en la infancia con su padre y su madre. Acaba acogido por una leona y se convierte en hermanastro.

La animación es foto-realista, es un espectáculo impresionante, algo que ya habíamos visto en 'El libro de la selva'. Se agradece el tema dramático porque toca muchos temas que para los chavales son estupendos", asegura Jerónimo José Martín en la sección de cine de 'Herrera en COPE'.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Otro de los estrenos es 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', un documental musical con C. Tangana como director, que ha sido nominado al Goya a Mejor Documental.

"Los documentales que mezclan el tema artístico, como en este caso es el flamenco con el lado humano, las heridas y la familia, me gustan mucho porque es un documental que gusta tanto a los amantes del flamenco como a los que prefieren las historias humanas familiares", explica Juan Orellana en 'La Tarde' de COPE.

Cónclave

Una de las películas que más ruido está haciendo es 'Cónclave', un thriller que tiene como tema central la elección de un nuevo Papa. Nuestros críticos coinciden en alabar la interpretación del protagonista, pero al mismo tiempo critican la visión de la Iglesia que refleja el film.

"Se va a ver porque está muy nominada a los Globos de Oro y creo que va a llegar muy fuerte a los Oscar. Es una película de intriga muy bien hecha, ya solo con la música entras casi en una peli de terror. El mejor personaje es el de Ralph Fiennes, que seguramente esté haciendo el mejor papel de su carrera, es el decano del colegio de cardenales y tiene que ejercer como árbitro de toda esta movida. Visualmente es muy potente.

La pega es el mensaje que transmite la película, no solo a través de lo que dicen los cardenales, sino por como son, gente triste, solitaria, sin fe y sin esperanza. La trama guarda una sorpresa final que es la que va a generar polémica, teniendo mucha carga ideológica. Un envoltorio maravilloso que esconde un caramelo envenenado", explica Orellana.

Por su parte, Jerónimo José Martín recuerda que "es ficción. Supuestamente, sería el próximo cónclave, porque aunque no especifican, pero hay cosas que encajan.

Por fuera es potentísima, con una visión de la Iglesia Católica muy singular. Alegre no es, de hecho, lo primero que echas en falta es que no haya nadie divertido, es todo una lucha de poder. El final es un culebrón. No aparece la alegría cristina, ni la caridad. El espectador se pregunta cómo han llegado a ser cardenales estas personas. Está siendo sobrevalorada".

La peor obra de navidad

Otra de las pelis de la semana, esta vez en clave de humor es 'La peor obra de Navidad': "Es bastante gamberra, es la redención de unos niños malotes. Me encanta el tono que han dado, humano y divino a la vez, aquí sí está equilibrado. Es preciosa porque es muy divertida, es como 'Solo en casa', pero moderno. Es muy ágil, bebe de la gran comedia americana. Solo está en Apple TV en vídeo por demanda".

La vuelta al mundo en 80 días

De la programación de TRECE para este fin de semana, destaca 'La vuelta al mundo en 80 días' que se emite este viernes a 21:50 horas.

Juan Orellana define la película basada en el libro de Verne como "Una película que solo para ver al caballero inglés por excelencia que es David Niven, compartiendo protagonismo con Mario Moreno Cantinflas, en una película donde también sale Alfredo Landa".