Muere Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, después de sufrir un infarto en Los Ángeles a los 54 años

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, ha muerto este jueves en un hospital de Los Ángeles a los 54 años. Fue su madre, Priscilla Presley, quien confirmó la defunción después de que la también cantante sufriera un infarto en su casa en Calabasas.

Los médicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a las 10:37 horas, según informa Associated Press que recoge las declaraciones de Craig Little, portavoz del departamento de bomberos. Llegaron seis minutos después y, según el Departamento del Sheriff, realizaron una RCP para determinar "que la paciente tenía signos de vida" antes de llevarla de inmediato a un hospital en las cercanías de West Hills.

Presley asistió a los Globos de Oro el martes para celebrar el premio de Austin Butler por interpretar a su padre en 'Elvis'. "Realmente no sabía qué hacer conmigo misma después de verla. Tuve que tomar como cinco días para procesarlo porque era tan increíble, tan acertado y tan auténtico que, sí, ni siquiera puedo describir lo que significaba", explicó en la alfombra roja ese mismo día. Solo unos días antes, estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland, la mansión donde vivía su padre, para celebrar el aniversario del nacimiento de la estrella el 8 de enero.

Presley había escrito recientemente un reportaje publicado en la revista People sobre "la horrible realidad" que supuso la muerte por suicidio de su hijo Benjamin Keough en 2020. Presley también es madre del actor Riley Keough y de dos niñas gemelas. "He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más que nadie en mi vida y de alguna manera, he llegado hasta aquí", redactaba en agosto.