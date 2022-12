Morganti estrena en España su "terapia" contra el dolor de la pandemia

La coreógrafa y dramaturga Cristiana Morganti, primera bailarina de la compañía de Pina Bausch de 1993 a 2014, ha presentado su última creación, "Behind the light", una pieza que estrenará en España en el festival Temporada Alta y que describe como su "terapia" contra el dolor que le causó la pandemia.

Morganti estará el próximo lunes en el escenario del Teatro de Salt (Girona), pero ha querido antes explicar los detalles de una pieza que le ha permitido salir del "agujero" en que le sumió la irrupción de la covid, la enfermedad de sus padres y la muerte de ambos.

La italiana estrenó mundialmente "Behind the light" en su país en octubre y admite que todavía le cuesta entender esta pieza nacida "sin objetivos, sin límites, sin red de protección".

El origen es la pandemia, una época en la que tuvo que dejar de trabajar con otros artistas, y a esa dificultad en el plano laboral se le sumaron las dramáticas circunstancias del ámbito personal.

"Hubo episodios muy dolorosos en mi familia y me hundí en un agujero negro, en una época un poco medieval de mi vida, y no era capaz de crear nada, pero tenía la sensación de que necesitaba desfogarme y, a veces, me grababa bailando", ha detallado.

Ése fue el embrión de "Behind the light", una pieza en la que el humor está muy presente, porque al ver esos vídeos vio "que, en el fondo, esas imágenes eran tragicómicas".

La obra ha tenido ese efecto terapéutico que le ha ayudado a levantarse y a reencontrar "el amor por estar sobre el escenario", algo que había perdido.

De ese humor que salpica sus piezas, asegura que no lo busca, que es "espontáneo" y que, con apenas diez años cuando estudiaba ballet clásico, ya le parecía "ridículo" tener que utilizar puntas y que las alumnas estuviesen entusiasmadas.

"Desde el principio tuve una mirada un poco crítica, irónica hacia todas estas situaciones que iba viviendo y creo que eso lo he mantenido", afirma.

En consecuencia, con "Behind the light" quería hacer "algo muy triste, pero era cómico", y añade que ese matiz es el que hace "soportable para el público" un solo autobiográfico.

Para esa creación, considera que era el momento porque, "cerca de los cincuenta años, quedaba poco tiempo" y puntualiza que, sobre el escenario, hace lo que puede a su edad.

"No habrá acrobacias", bromea para subrayar de inmediato que espera que "la calidad del movimiento ayude a llenar a esa falta de movimientos autodestructivos, virtuosos y acrobáticos".

Aunque el diálogo tiene un fuerte peso en la obra, incluida la interactuación con el público, advierte de que baila "muchísimo" en esta obra.

Sobre el futuro, le gustaría mantener su faceta de intérprete y combinarla con la de dramaturga y coreógrafa y seguir explotando esa capacidad de hablar y bailar en un mismo espectáculo que Pina Bausch le permitió explorar y manifestar.

"Behind the light" es, en su opinión, el tercer capítulo de una trilogía que arrancó con "Moving with Pina" y continuó con "Jessica and me".

La obra es una producción del Teatro de Pistoia en colaboración con el Foundation-Reggio Emilia, el de la Ville-París y Scène Nationale-Pays de Montbéliard con el apoyo del centro cultural Santa Chiara de Trento.