Modestia Aparte celebra 35 años sobre los escenarios con nueva canción

Gemma Bastida

Nacieron a finales de los 80 y se convirtieron en una de las bandas de referencia del pop español. Treinta y cinco años después, Modestia Aparte sigue sobre los escenarios, recordando aquellos viejos temas que les catapultaron a la fama mientras ultiman el lanzamiento de una nueva canción sobre "las segundas oportunidades".

Como tantos grupos musicales, Modestia Aparte saboreó las mieles del éxito, hasta que en 1994, tan solo seis años después de su fundación, sus integrantes decidieron separarse tras siete discos en el mercado y 'hits' como "Cosas de la edad", "Como te mueves" u "Ojos de hielo".

El adiós, en cualquier caso, no fue definitivo, pues en 2002 Fernando López, líder y cantante del grupo, retomó el proyecto junto a nuevos compañeros.

"La música es como un amante que no te suelta. Intentas apartarte, pero no puedes; es una relación de amor-odio que no te deja ir de la mano", afirma López en una entrevista con EFE.

UNA BANDA, DOS GENERACIONES

El músico, que se encuentra en plena gira por España, con paradas en ciudades como Málaga, Valencia o Madrid, recuerda que el regreso de la banda fue algo casual, más fruto de una demanda del público que del propio interés personal.

"La gente nos preguntaba si íbamos a hacer conciertos y decidimos hacer uno, y nuestra sorpresa fue que en solo unos días se agotaron las entradas. A partir de entonces volvió a girar la noria", recuerda.

La banda, que fue todo un fenómeno entre los adolescentes de los recién inaugurados 90, vive ahora "un buen momento", con "bolos" en salas y festivales, gracias a canciones que "han envejecido bien" y que atraen tanto a los seguidores de la primera etapa del grupo como a los hijos de éstos.

LOS DORADOS 80 Y 90

Fernando López, malagueño de nacimiento y madrileño de adopción, recuerda los 80 y 90 como una época de "mucha espontaneidad creativa" en la que la música, a diferencia de ahora, "se consumía a más largo plazo", sin las prisas de la industria actual.

No obstante, explica que actualmente también se hace "muy buena música" y que sigue a artistas como el colombiano Manuel Turizo, Cold Play, Taylor Swift o Despistaos. Aunque Rosalía no es de sus favoritas, reconoce que "tiene talento" y una gran capacidad para fusionar estilos, lo que es "muy difícil".

Aunque ahora la música "se consume muy rápidamente", señala López, las buenas canciones pervivirán en el tiempo. "Y lo que envejezca peor se quedará por el camino", subraya.

EL PRECIO DE LA FAMA

El líder de Modestia Aparte guarda "muy buen recuerdo" de aquella primera época de la banda, en la que cinco amigos de Madrid que se juntaban para hacer música vivieron una aventura que nunca pudieron imaginar.

"Fue una etapa bonita, muy sorprendente. Fue emocionante pasar de la noche a la mañana de ser unas personas anónimas a ser reconocidos hasta en los bares de carretera en los que parábamos", rememora.

La fama les robó libertad, pero vivieron la situación conscientes de que era el precio que había que pagar. "Éramos unos jóvenes normales y llevamos el éxito bastante bien, de la manera más sana posible, intentando seguir con nuestra rutina vital. Aunque es imposible que la fama no te cambie, no lo hizo demasiado", precisa López.

ADIÓS Y VUELTA A EMPEZAR

De hecho, admite que esta fama repentina generó tensiones en el grupo y que sus integrantes "no supieron mantener ese diálogo" para seguir adelante con el proyecto.

La banda se disolvió en 1994, pero sus canciones, pegadizas y desenfadadas, resuenan aún en la mente de muchos españoles de mediana edad. "Fuimos un grupo de recorrido corto, pero con canciones de largo recorrido", apunta López.

Tras unos años de "tranquilidad" y parón, en los que López nunca se alejó del todo de la música, porque siguió componiendo para otros artistas, Modestia Aparte volvió hace dos décadas con vocación de permanencia.

CELEBRACIÓN CON NUEVA CANCIÓN

En plena celebración de sus 35 años, la banda tiene previsto lanzar muy pronto una nueva canción titulada "Volver a empezar", que habla sobre las segundas oportunidades y que el grupo quiere que sea un "homenaje" a su fiel público.

"La tenemos guardada en un cajón, pero nos gustaría sacarla de aquí a poquito", afirma López, que da algunas pistas de cómo suena este nuevo tema: "Se sale un pelín de la línea de Modestia. Es algo actual, a nosotros siempre nos ha gustado innovar y crear".

La letra de la canción la firman a medias Fernando López y Javier Portugués, otro de los miembros originales de la banda, con quien el cantante mantiene una relación "francamente buena", pese al paso del tiempo.

El líder del grupo se plantea ir sacando canciones nuevas de forma esporádica, aunque no está en sus planes grabar ningún disco. "Un proyecto así necesita tiempo y no es el camino por el que vamos".