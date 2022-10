Michnik: La prensa tiene la obligación de defender la libertad y la verdad

Gijón, 25 oct (EFE). - El periodista polaco Adam Michnik ha subrayado este martes que el beneficio financiero "no puede ser el único criterio para la prensa" porque tiene dos obligaciones, "defender la libertad y la verdad", para no traicionar la misión de la profesión.

Michnik (Varsovia, 1946) ha hecho esta reflexión en un "Taller con futuros periodistas" celebrado en Gijón, tres días antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022, que se le ha concedido por representar "un símbolo de la libertad de expresión y del humanismo, así como un ejemplo ético de resistencia frente a las amenazas autoritarias", según valoró el jurado.

"La prensa no se puede rebajar al mismo nivel que tiene la venta de crema para limpiar las botas o mercancías parecidas", ha subrayado Michnik ante estudiantes del IES de Roces de Gijón.

Michnik, quien hoy llevaba en su chaqueta un lazo con los colores de la bandera de Ucrania, ha admitido que en los medios opera "una cierta lógica del negocio", pero ha remarcado que "el beneficio financiero no puede ser el único criterio para la prensa", obligada a defender la libertad y la verdad.

LA PRENSA, COMO LOS GANSOS DEL CAPITOLIO ROMANO

A juicio del fundador y director del periódico más importante en Polonia, "Gazeta Wyborcza", la prensa es como los gansos del capitolio romano que con sus graznidos avisaban del peligro a la ciudadanía y juega un papel fundamental porque cuando el poder consigue amordazar a los periodistas consigue "una sociedad que no va a poder ver ni escuchar".

Michnik, quien llegó a pasar seis años de cárcel por su oposición al régimen comunista que gobernó Polonia hasta 1986, convivió con la censura hasta el punto de que no solo estaban censuradas sus informaciones, sino que su propia firma "no podía aparecer debajo de un texto", algo que no le impidió publicar bajo seudónimo en publicaciones clandestinas o fuera de las fronteras de su país.

El periodista, que ha precisado que no es lo mismo la censura que la edición de un texto, ha recordado que hace poco vivió un episodio en el que un autor le presentó un texto alertando de que las ciudades ucranianas estaban siendo defendidas por fascistas, algo que se negó a publicar en su periódico porque "sería utilizar el lenguaje de la propaganda" del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Michnik ha advertido de que "las mentiras más peligrosas son las que circulan en una democracia" y ha citado como ejemplo informaciones de "medios oficiales" que tras el atentado del 11M apuntaron a la autoría de la banda terrorista ETA, cuando posteriormente se supo que era obra de terroristas islámicos.

LA UE, EL MEJOR INVENTO EN 300 AÑOS

El periodista también ha alertado del peligro antieuropeísta que viene por la derecha y por la izquierda, como se ve en Francia como Marine Le Pen y Jean-Luc Mèlenchon, una situación que le retrotrae a los años 30 del siglo pasado cuando las élites europeas tenían por un lado a Hitler y por otro a Stalin.

La Unión Europea no es ningún ideal pero es lo mejor que se ha inventado en el continente en los últimos 300 años, ha asegurado Michnik, quien ha considerado que los movimientos antieuropeos finalizan en cosas como el Brexit y los ingleses pronto se darán cuenta del error que han cometido.

Por último, ha considerado que las protestas de mujeres desatadas en Irán a raíz de la muerte de Mahsa Amini reflejan la injusticia que hay en aquel país contra las mujeres, a las que ha trasladado todo su apoyo en un momento en el que las mujeres están "dando valor" a su papel en la sociedad y "se levantan contra el patriarcado".