"Miami Beach" marca el retorno a la actividad de Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini ha lanzado este viernes el tema "Miami Beach", que marca su retorno a la actividad musical desde que cerrara a finales de 2022 su exitosa gira y anunciara una pausa para centrarse en su vida personal y en la composición.

Según indica su oficina, el tema es fruto de sus experiencias tras viajar recientemente a la ciudad estadounidense del título, "una aventura" en sus propias palabras que mezcla diversos géneros del pop con referencias a estrellas como Britney Spears.

Bandini vivió en 2022 su año más estelar, primero como segunda clasificada de Benidorm Fest con la canción "Ay Mamá", que convirtió en un himno feminista, y después con la publicación en octubre de su primer álbum, "La emperatriz", que incluía otros éxitos como "Too Many Drugs", "In Spain We Called It Soledad" o "Perra" y que fue nominado por la prensa al Premio Ruido mejor disco español del año.

Ya en verano había protagonizado además el cartel de numerosos festivales, una agenda en directo que se extendió con una serie de conciertos en solitario por importantes plazas de todo el país y que la llevaron por ejemplo a agotar las entradas de sus dos "shows" de debut en el Wizink Center de Madrid.

Especificó entonces a EFE que tras el último espectáculo, que tuvo lugar en diciembre de 2023 en Zaragoza, llevaría a cabo "un parón por necesidad para ponerse en frecuencia de creación", a fin de volver con energías renovadas.