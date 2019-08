La mezzosoprano que acusa a Plácido Domingo de acoso sexual presume en sus redes de haber trabajado con él

Nueve mujeres han acusado al tenor español Plácido Domingo de haber cometido acoso sexual. Una de ellas es Patricia Wulf, conocida mezzosoprano de 61 años. Pese a existir muy poca información sobre la artista, Wulf es la cara más conocida de las nueve mujeres que han denunciado al tenor, además de la única que ha querido “dar la cara”.

En la actualidad es profesora de la escuela de música M4Arts de Washington, en la que imparte varias clases. Comenzó su carrera en los años 80. Lo hizo exactamente en 1989, con un papel de soprano solista interpretando “La Boheme”. Entre la escasa información destaca también su participación en otras obras como: “La flauta mágica”. También ha cantado en numerosos teatros y óperas de la costa este de Estados Unidos. Una larga y “reputada” carrera hasta su retirada en 2002.

Según las informaciones, fue en los años 90 cuando coincidió con Plácido Domingo en la Ópera de Washington, lugar en el que, supuestamente, tuvieron lugar los hechos que denuncia Wulf. Allí, actuó en 'Don Carlo' junto al tenor español. Su colaboración con el tenor español fue muy importante para ella. De hecho, es algo que destaca en su perfil en Linkedin, una red social para buscar trabajo. "Antes de dedicarme a los bienes raíces tuve la suerte de cantar ópera como solista con algunos de los más famosos artistas, incluyendo a Plácido Domingo y Mirella Frenin. Canté bajo la batuta de célebres directores como Heinz Fricke y Roberto Abaddo, así que la presión es algo con lo que puedo lidiar muy bien".

Patricia Wulf se ha ratificado en sus acusaciones y ha dicho tener un testigo del presunto comportamiento inadecuado del director de la Ópera de los Ángeles. En una entrevista de tres a cuatro horas con la agencia Associated Press, Wulf señaló que "cada vez que salía del escenario" Domingo la esperaba, se le acercaba mucho y en un susurro le decía: "'¿Patricia, tienes que marcharte a casa esta noche?".

La cantante asegura que rechazó a Domingo numerosas veces pero que finalmente tuvo que acceder: "Me rendí y me acosté con él. Se me acabaron las excusas. Fue como, 'Ok, supongo que tengo que pasar por esto. Estaba totalmente intimidada y sentía que decirle que no a él sería decirle que no a Dios ¿Cómo le dices no a Dios?", ha dicho Wulf.