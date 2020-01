Se meten con José Luis Gil por criticar a los líderes independentistas y el actor responde así

El actor José Luis Gil, a diferencia de otros compañeros de profesión, nunca se ha puesto de perfil ante el ataque a las libertades en Cataluña y siempre ha recordado la necesidad de cumplir la ley para mantener la democracia. Ya en su día, manifestó muy clara su opinión en una entrevista en la que aseguraba que "hay cosas que pasan en Cataluña que no se permitirían en Zamora ni en Bilbao ni en Zaragoza ni, por supuesto, en Sevilla".

Además, comparaba lo que sucede cuando un ciudadano normal comete una infracción con la impunidad de la que goza la élite política catalana: "Por ejemplo, en Madrid me ponen una multa de tráfico y yo contesto: "Es usted un imbécil. ¿No tiene otra cosa que hacer?". Me pide la documentación y me deja muy claro que está ejerciendo la legalidad y que lo que estoy haciendo es un delito. Y me cae todo: la multa, el recargo, la demanda para ir a declarar. Y aquello se convierte en 300 euros. ¡No queda impune!".

Un seguidor reprocha a José Luis Gil que critique a los dirigentes independentistas

No ponerse de perfil ante una cuestión tan peliaguda le ha costado, eso sí, algunos disgustos al actor. El último, un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que un seguidor contestaba agriamente a esta publicación.

"Siento que estés en contra de los catalanes, defraudado me tienes", aseguraba uno de sus seguidores. A lo que otro seguidor respondía: "Nadie está en contra de los catalanes, más bien de sus dirigentes políticos, más cuatro 'chalaos' que los siguen, te lo dice un catalán, un abrazo.

El actor José Luis Gil, por su parte, contestaba escuetamente con un: "Qué chorrada".