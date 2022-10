Menene Gras: El cine asiático ha ido a mejor al entrar en festivales de cine

Jose Oliva

La directora del Asian Film Festival Barcelona, Menene Gras, hace un balance "muy positivo" de los diez años del certamen y considera que el cine asiático "ha evolucionado enormemente" en calidad, en gran parte por haber entrado en los grandes festivales de cine europeos".

En una entrevista con EFE, Menene Gras ha dicho que el festival no es un hecho aislado, sino que forma parte de "una estrategia más amplia de difusión del cine asiático" y en este tiempo han llenado Barcelona y otras ciudades españolas con "más de mil películas realizadas en Asia".

Constata la directora que "también en esa década el cine asiático ha evolucionado en positivo, ha abandonado cierto aire costumbrista, y fruto de ello ha conseguido entrar en todos los grandes festivales de cine, Cannes, Rotterdam, la Berlinale, Locarno, Udine y Venecia".

A su juicio, "los festivales han contribuido mucho a que estas cinematografías que habían sido marginadas hayan podido introducirse en el mercado" y recuerda el carácter pionero en esa difusión del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en el que "una tercera parte de la programación es asiática".

Para continuar la misma labor, el festival tiene previsto, anuncia Gras, firmar un acuerdo con la cadena francesa MK2, que cuenta en Madrid y el sur de España con 20 salas para que "a partir del 26 de noviembre programar todos los sábados una sesión de cine asiático que tiene cada vez más seguidores, como demuestra que haya aumentado en dos años el número de distribuidores españoles de cine asiático, y a eso han contribuido éxitos como 'Parásitos' o las producciones de Corea".

Organizado por Casa Asia, el festival sigue fiel a sus orígenes, con una programación que incluirá más de un centenar de películas procedentes de unos 25 países de la región de Asia y el Pacífico, en las cuales el relato histórico, las cuestiones de género y el drama en todas sus facetas llenan de contenido la propuesta cinematográfica de esta edición.

Caixaforum y Cines Girona seguirán como sedes de las proyecciones presenciales, a las que se sumarán este año dos nuevas salas, Zumzeig y Phenomena.

El Phenomena acogerá la película inaugural del certamen el próximo 26 de octubre, "Sardar Udham", del cineasta indio Shoojit Sircar, un drama histórico biográfico sobre el revolucionario Sardar Udham Singh, luchador por la libertad de su país, que narra la masacre de Jallianwala Bagh ocurrida en la ciudad india de Amritsar en 1919, hecho decisivo para el movimiento de independencia indio.

Esa evocación histórica está también presente en otra película del festival, el documental "Separation of East Pakistan-The Untold Story", que cuenta la separación de la India y la posterior segregación de Bangladesh".

En la programación estarán representadas las cinematografías de tres antiguas repúblicas soviéticas (Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán), Irán, Mongolia, Afganistán, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Laos, Camboya, Vietnam, China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

El festival distribuye su programación en cinco secciones, todas a concurso: Oficial, Oficial Panorama, Discoveries, NETPAC y Especial, cada una con sus jurados correspondientes integrado por directores, críticos de cine y escritores.

La directora ha destacado la cinematografía de Kazajistán, que "desde los años 90 a partir de su independencia y partiendo de la tradición del cine ruso, ha conseguido desarrollar un cine de autoafirmación identitaria kazaja".

En el festival se podrán ver ocho películas de esta antigua república soviética, entre ellas "Happiness", de Askar Uzabayev, que habla sobre el maltrato en la pareja, en la familia, una crueldad muy extendida en esos territorios del Asia central, señala Gras.

El mismo tono crítico se encuentra en la película de Sri Lanka "Alborada", de Asoka Handagama, protagonizada por el actor zaragozano Luis J. Romero, que interpreta el papel de Pablo Neruda durante su estancia en la antigua Ceilán y revela la relación de acoso que protagonizó el poeta y diplomático chileno con una joven local.

Cerrará la décima edición del certamen en los cines Girona "The Drover"s wife. The legend of Molly Johnson" (2021), de la australiana Leah Purcell.

El Asian Film Festival Barcelona, que se desarrollará hasta el 6 de noviembre, concederá quince premios: a la mejor película, mejor director y mejor guion para cada una de las secciones a concurso.

Según la directora del certamen, el presupuesto del festival "se mantiene con tendencia ascendente", por el encarecimiento de los viajes, las estancias y los derechos de reproducción, y las principales ayudas provienen de subvenciones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, así como patrocinadores privados. EFE.

jo/hm/aam

(foto)