Max Richter vuelve a "Las cuatro estaciones" de Vivaldi en un nuevo álbum

El afamado compositor y pianista alemán Max Richter regresa con "The New Four Seasons: Vivaldi Recomposed" a "Las cuatro estaciones" de Antonio Vivaldi tras el disco que lanzó en 2012 y que se convirtió en un éxito mundial.

Se trata, informa Deutsche Grammophon, responsable de este lanzamiento, de una nueva grabación hecha con instrumentos de época, utilizando cuerdas de tripa para crear un "sonido más descarnado, más punk rock".

Richter ha revisitado también la electrónica, optando aquí por sintetizadores Moog de los años 70, "el equivalente de los Stradivarius", según él.

Junto al alemán aparece en este álbum la violinista estadounidense de origen vasco y mexicano Elena Urioste y la Chineke! Orquesta, conjunto europeo que presume de gozar de una gran diversidad étnica entre sus integrantes.

Será el 10 de junio cuando se publique el nuevo álbum, heredero del original "Recomposed by Max Richter: Vivaldi The Four Seasons", aunque desde este viernes es posible disfrutar del anticipo "Spring 1".

La elección de este emblemático grupo de cuatro conciertos compuestos por Vivaldi alrededor del año 1721 se debió, según recuerda la nota de prensa, a que para Richter había perdido su impacto debido a un exceso de exposición.

El resultado se convirtió en un éxito que ha seguido vigente a través de bandas sonoras como la de las series de televisión "Los Bridgerton" y "The Crown".