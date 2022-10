Masaaki Yuasa cautiva al público de Sitges con un musical de animación

Rosa Díaz

Masaaki Yuasa, uno de los más prestigiosos directores de cine de animación japonés, ha cautivado este sábado al público del Festival de Cine Fantástico de Sitges (Barcelona) en la proyección de su último trabajo, "Inu-oh", una odisea musical en la que combina con maestría la música medieval japonesa con el rock.

Yuasa, que hoy recibe el Premio Máquina del Tiempo del festival y ha estado presente en la proyección previa, ha advertido al púbico que la historia está basada en un personaje real y tiene muchas referencias a la tradición japonesa, pero que no es necesario conocer esta tradición para entender la película.

Efectivamente, la música y las imágenes han conquistado al público, que se ha dejado llevar a la era Muromachi, en el Siglo XIV, sin sentir en ningún momento la lejanía temporal.

Para conseguirlo, el maestro ha utilizado muchos recursos, pero el que más ha deslumbrado al público ha sido la banda sonora, una combinación de la música tradicional del arte escénico Sarugaku Noh con los sonidos de nuestros tiempos.

"Empecé utilizando solamente instrumentos Noh, pero me di cuenta de que no me servía para expresar lo que quería, así que introduje instrumentos del rock", ha explicado este sábado en rueda de prensa.

"No hay muchos registros de aquella época, hace 600 años, pero se sabe que el Noh entonces no era tan elitista como ahora, sino más popular, y la música que se interpretaba era más rápida y agresiva que la que se interpreta ahora en los espectáculos de Noh", ha añadido.

Para acercase a esa agresividad y a lo que significaba este arte para la gente hace seis siglos, Yuasa ha creado un mágico artefacto visual y musical, que hermana la epopeya histórica con la épica de un concierto de rock de grandes estadios.

"Para los movimientos he buscado referencias en la danza contemporánea y en los deportistas actuales, que me han ayudado a definir mejor los personajes", ha revelado.

La película está basada en un personaje real llamado Ino-ho, un gran artista cuyo recuerdo casi ha borrado el tiempo y que Masaaki Yuasa recupera, incorporando altas dosis de ficción.

La proyección de este filme y el premio que hoy recibe Masaaki Yuasa sellan una larga amistad entre el cineasta y el festival, que empezó en 2004, cuando se proyectó en Sitges su primera película como director, "Mind game", y que se ha prolongado hasta hoy, con capítulos destacados, como el premio que recibió por "El amor está en el agua" en 2019. EFE

