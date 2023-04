Marta González de Vega: "Detrás del drama siempre hay comedia"

Naiare Rodríguez López

La monologuista, guionista y actriz Marta González de Vega estrena en los cines 'De caperucita a Loba', una película ácida que demuestra que "detrás del drama siempre hay comedia" y puedes transformarte desde la risa porque "el humor es el mayor superpoder que existe".

La creadora de esta adaptación de su obra homónima, que ha preestrenado su cinta en los cines Palafox de Zaragoza, ha asegurado a EFE que "el mayor empoderamiento está en mostrar tu vulnerabilidad y que todos nos pongamos en tela de juicio" porque "hay que cuestionarse las idioteces que pensamos y hacemos cuando nos enamoramos", ya que "muchas veces intentamos evitar pensar porque lo identificamos con sufrir".

González de Vega, que ha trabajado con Santiago Segura en el guión de 'A todo tren' y 'Padre no hay más que uno', lleva a cabo un papel dual en este estreno, que ha traspasado fronteras y ya se disfruta en Perú, con las apariciones de actores y cómicos como David Guapo, Berto Romero, Martita de Graná, Antonio Resines, Elena Irureta o José Mota.

Pregunta: 'De caperucita a Loba' es una película de transformación, de cambio de actitud. ¿Se buscaba esta idea desde el principio?

Respuesta: Sí, ese fue siempre el mensaje. Esta película surge de un libro y de una obra de teatro unipersonal en la que llevo inmersa desde hace siete años. Lleva siete temporadas en Madrid y sigo cada sábado en el Teatro Fígaro. Sin embargo, siempre tuve la idea de hacer también la película con ese claro mensaje de aprender a transformarte sin volverte superficial. Parece que cuando te transformas a través de la risa no le das importancia a las cosas y yo propongo todo lo contrario. Quiero que nos demos cuenta de que detrás del drama siempre hay comedia.

P: ¿Y el elenco?

R: Lo fuimos incorporando poco a poco. He tenido la inmensa suerte de que están los grandes actores y cómicos que yo quería que estuvieran. El primero que se incorporó fue Berto Romero que, en cuanto leyó el guion, me dijo que se apuntaba. Claro, cuando gente a la que admiras se sube al carro es increíble. Sobre todo, para una película en la que por venir de un monólogo yo tengo mucho protagonismo incluso siendo desconocida. Ellos se merecían todo el protagonismo, pero quisieron hacerla. Además, también están actores internacionales como Marco Zunino y Melania Urbina, que son estrellas en Perú. Estoy inmensamente agradecida de este elenco y de la directora.

P: ¿Por qué la define como una comedia ácida?

R: La gente se va a sentir identificada con todos las personas. Yo creo que todas las personas hemos sido todos en algún momento y la protagonista, además, aglutina todas las situaciones patéticas que nos han pasado a todos en la vida real. Todos hemos sido el rollo de una noche para alguien o el amor de su vida para otra persona.

P: Su personaje descubre la importancia del humor. ¿Es esta defensa una realidad?

R: El humor es el mayor superpoder que existe. Es una comedia que nos cuestiona todo el rato. El mayor empoderamiento está en mostrar tu vulnerabilidad y que todos nos pongamos en tela de juicio a nosotros mismos. Debemos cuestionar las idioteces que pensamos y hacemos cuando nos enamoramos. Eso es lo que más interesante me parece. De hecho, la protagonista se pasa toda la película quejándose de una serie de cosas que luego hace ella. Nadie se puede reír de ti más fuerte que nadie. Me permito profundizar en no volverse superficial, sino en ver que no hay motivos para ver tanto drama. Cuando llegas a ese punto, es una liberación. Muchas veces intentamos evitar pensar porque lo identificamos con sufrir, pero cuando te das cuenta de que si piensas luego ríes y te liberas...

P: ¿La gente está preparada para dejar de asociar el amor con el drama?

R: Yo creo que sí. En los siete años que llevo representando la función, mucha gente me dice que no solo se ríe sino que cambia el chip en sus relaciones futuras. Hay cosas que afrontaban con drama y ahora lo hacen desde un punto de vista más positivo.

P: ¿De dónde surge esa dualidad de ser guionista y protagonista?

R: Siempre he sido guionista y actriz. De hecho, he trabajado en películas con Santiago Segura, como 'A todo tren' o 'Padre no hay más que uno'. Soy actriz también en películas. Entonces, tenía que ser así. Soy la protagonista de la obra de teatro que llevo haciendo siete años y era mi proyecto más personal. Entendí que era lógico que lo hiciera yo.

P: ¿Le cuesta más ser la protagonista siendo la guionista?

R: Lo veo como un punto a favor. El guionista suele ser el que conoce más el texto y a los personajes porque los ha parido y creado, por lo que encarnar a uno de ellos es algo más sencillo. Es positivo, sí. Muy positivo.

P: ¿Cuáles son las sensaciones que tienen con el estreno?

R: Siento mucho agradecimiento, tanto a la directora como al elenco, por haber confiado en mí y por apostar que sea yo la actriz protagonista sin ser tan conocida. También estoy agradecidísima a la distribuidora y a todo el mundo. Hubo un momento del rodaje maravilloso que es cuando nos cortaron la Gran Vía madrileña para pasearme en Unicornio. Creo que lo recordaré siempre. Fue un momento mítico y es que la última vez que se cortó fue hace ya 20 años para Amenábar. Me acuerdo de esa noche como un momento muy especial.

P: Como ya ha comentado tiene esa parte internacional...

R: Sí, además creo que es un tema absolutamente universal y funciona en cualquier país. Estamos viviendo todos lo mismo. De momento, estrenamos en Perú y yo no tengo duda de que se extenderá más. EFE

