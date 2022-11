Mal rollo, desobediencia y un despido improcedente: 'Regreso al Futuro' tuvo que volver a grabarse desde cero

Julio de 1985, una ola de calor en el centro de Estados Unidos, la Guerra Fría continúa, se va viendo, cada vez más, que el país es la primera potencia mundial y el séptimo arte lo evidencia: el resto de producciones cinematográficas están a años luz de lo que se está consiguiendo en Hollywood.

Y entre medias, un género que prolifera dentro de los estudios más importantes de cine: la Ciencia Ficción. Para entonces, ya se habían estrenado Blade Runner, Los Cazafantasmas o Juegos de Guerra.

Pero si había un director que estaba destacando por encima de todo, ese era Steven Spielberg, que, desde hacía una década, continuaba en la cresta de la ola. No solo estaba dirigiendo las películas, también las estaba produciendo.

Así que volvió a tirar de ingenio, justo después de estrenar una de sus obras insignia,E.T, el extraterrestre, se unió a su colega Robert Zemeckis para producir una de las mayores obras de arte cinematográficas de los años 80: Regreso al Futuro.

Sí, en julio de 1985, cuando la ola de calor asediaba Estados Unidos, y en plena Guerra Fría, era cuando se estrenaba la primera de las entregas.

Una película que originalmente fue concebida como una comedia en la que se incluyeran viajes en el tiempo, pero ni Zemeckis ni Bob Gale, también productor, consiguieron dar con la tecla.

Hasta que sucedió cuando Gale visitó la casa antigua de sus padres. Pero eso es otra historia, porque cuando tuvieron luz verde al guion y comenzaron el rodaje, poco sabían de que, meses después, deberían despedir al actor principal.

Los malos rollos en el equipo que destruyeron parte de la película

Cuando hicieron el casting, Zemeckis alegó que quería contar con el joven actor Michael J. Fox. Decía que sus habilidades cómicas iban más allá y que el papel de Marty McFly le iba como anillo al dedo.

Pero, cuando se lo ofreció, el actor lo rechazó porque estaba muy comprometido con la comedia que protagonizaba junto a Fox, Enredos de Familia, a la par que grababa Teen Wolf.





Abatido por la negativa, Zemeckis decidió continuar con su búsqueda, y llegó a considerar a Johnny Depp o a Charlie Sheen para el papel. Sin embargo, todo cambió cuando uno de los productores vio a un jovencísimo Eric Stoltz en Máscara.

Para ser sinceros, Zemeckis no tenía mucha intención de contar con él, especialmente, porque no encontraba las dotes cómicas en él que Marty McFly requería, pero lo contrató igual.

Y ahí es cuando todo empezó a ir mal. Stoltz entró de lleno en el set y se empapó tanto de su personaje, que prohibió al resto del equipo llamarlo de otra forma que no fuera Marty. Le quería dar un tono serio que Zemeckis se negó a darle, por lo que las rencillas entre ambos no habían hecho más que comenzar.

Unas rencillas que pasaron al resto del equipo, que creían que la seriedad que le daba Stoltz a la trama nada tenía que ver con cómo ellos interpretaban sus roles.

La única que lo soportaba, era Lea Thompson, quien interpretaba a Lorraine McFly, la joven madre de Marty en el pasado.

“Fue muy duro para mí porque Eric era un buen amigo mío. Él tiene mucha intensidad, ve drama en las pequeñas cosas. Él no era un cómico, y eso era lo que necesitaban, aunque en la vida real es un chico súper divertido” llegaba a admitir.



El mal rollo y la negativa del actor a hacer cosas que le requería el director, terminaron por hacer que Spielberg advirtiera a Zemeckis de que, si no encontraba un sustituto para Stoltz, tendría que cerrar el bolsillo y parar la producción.

Así que pusieron todo en marcha todo un procedimiento para echarle, sin que él lo supiera.

Un despido muy celebrado por el equipo

Para el momento en el que decidieron despedirle, Eric Stoltz ya había grabado muchas escenas en siete semanas interpretando a Marty Mcfly, y se había metido de lleno en ese personaje.

Sin embargo, esto no fue suficiente para dejar de buscar un recambio. A pesar de su negativa, volvieron a ofrecerle el papel a Michael J. Fox, que, esta vez, leyó el guion y salió encantado.

Pero todavía quedaba el problema de despedir a Stoltz, que continuaba siendo Marty McFly. Tanto, que en los últimso días de rodaje, el director solo sacaba planos cortos del resto de personajes, sabiendo que iba a despedirlo. Fue el propio Zemeckis quien tuvo que afrontar el asunto, reuniéndose personalmente con el actor.

“Fue la reunión más dura que he tenido en mi vida y todo fue por mi culpa. Rompí su corazón” admitía el director tiempo después.

Para Stoltz también la noticia cayó como un jarro de agua fría, y, tiempo después, no quiere referirse mucho a su despido. “Fue hace veintitantos años atrás y rara vez me acuerdo de eso, pero, en retrospectiva, creo que me ayudó a liberarme pasar por ese periodo tan duro de mi vida” explicaba años después en una entrevista.

“Tengo un anuncio que haceros” comenzó a decir a través del megáfono Zemeckis. “Quizá os vaya a chocar un poco, son malas y buenas noticias” continuó en medio del set.

“Empiezo por la mala: vamos a tener que grabar toda la película desde cero porque hemos cambiado a parte del elenco” seguía.

“La buena es que tenemos un nuevo Marty: Michael J. Fox” explicaba. Él esperaba una reacción devastadora en el equipo y, sin embargo, recibió todo lo contrario: “¡eso no son malas noticias!” contestó alguien del equipo.





“Pues yo pensaba que la buena noticia era que vamos a continuar con la película” decía entre risas Zemeckis. “Entonces solo hay buenas y buenas noticias”afirmaba.

Pocos días después, Michael J. Fox compaginaba el rodaje de Regreso al Futuro con el resto de proyectos que tenía. Y el resto, es historia.