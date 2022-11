La mentira que le contó Drew Barrymore a Spielberg en su primera audición para entrar en 'Poltergeist'

Si te hablamos de Steven Spielberg, seguro que se te vienen a la mente títulos como Indiana Jones, La Lista de Schindler o Los Gremlins. Esos, entre otros tantos proyectos en los que él no ha trabajado como director, sino como guionista o productor.

Seguro que recuerdas títulos como Star Wars o Regreso al Futuro, y, también, Poltergeist. Esta última, una película que escribió el oscarizado director y que también produjo, por lo que estuvo al frente del casting y de las audiciones.

Y sí, fueron pasando actores tan prestigiosos como Craig T. Nelson, JoBeth Williams o Beatrice Straight. Y, sí, también otros actores en ciernes como Heather O'Rourke, quien dio vida a la pequeña de la familia Freelings.

Un papel para el que, originalmente, audicionó otra de las actrices que más tarde se convertiría en uno de los referentes de Hollywood: Drew Barrymore.

Y es que la intérprete, con tan solo cuatro añitos, supo que quería dedicarse al mundo del cine y, por eso, pidió a sus padres ir al casting de la icónica película.





Esa fue la primera vez que conoció al que después sería uno de sus directores insignia: Steven Spielberg. La propia Drew Barrymore ha comentado en multitud de ocasiones que aquel primer encuentro le impresionó mucho, justo lo que ella quería hacer con el director.

Se puso frente a la cámara y comenzó su prueba, pero debió darse cuenta de que debía hacer mucho más si quería dejar anonadado al director. Por eso, se le ocurrió contarle una mentira.

Cómo Drew Barrymore quiso impresionar a Steven Spielberg

Lleva casi cuarenta y cinco años de carrera a sus espaldas, y para la actriz, haber trabajado con Spielberg ha sido uno de sus cúlmenes artísticos. Y eso que, cuando lo hizo, fue con apenas seis años.

Nos remontamos a ese casting de Poltergeist, en donde la actriz decidió mentirle al director para conseguir su papel.

“Le mentí, le mentí en la cara. Le dije que estaba en una banda de rock and roll, y, por supuesto, yo era la de la batería, porque los bateristas son los más guays” comentaba años más tarde a la vez que publicaba su libro de memorias.

“También le dije que era cocinera, y yo sentí que lo tenía en mis redes. Estaba tan emocionada...Pippi Calzaslargas era mi heroína y pensaba que las chicas podríamos hacer cualquier cosa” explicaba entre risas.

Esto lo comentó en una entrevista con Ellen DeGeneres, mientras le contaba que era una mentira que pensaba que le iba a llevar a conseguir el papel. “Conté todas mis historietas y esperé. Él me miró y me dijo, '¿sabes qué? No eres la adecuada para este papel'” contaba la actriz.

Algo que, en un primer momento, le devastó, si no fuera porque unos minutos después le dijo algo que cambiaría su vida: “Él me dijo 'pero tranquila, estoy haciendo otra película y creo que deberías venir a hacer la audición'. Y pensé, 'genial, no me va a llamar', pero lo hizo” explicaba.

Y es que tiempo después le pidió a la pequeña actriz que acudiese y así, sin quererlo, cambió su vida.

Una audición fallida que le llevó a uno de sus papeles más importantes

“Fui a la audición, y era una película que se llamaba 'This Boys Life', y después de un montón de audiciones, conseguí el papel” contaba.

Y sí, puede que por el título, no te suene de nada, pero es que es una película muy icónica. Porque sí, ese título finalmente se cambió y se llamó E.T., el extraterrestre.

Una película que se estrenó en 1982, cuando la pequeña Drew Barrymore estaba a punto de cumplir siete añitos. Fue una revolución cinematográfica, y no solo consiguió cuatro premios Óscar, sino que consolidó, desde tan pequeña, la carrera de la actriz.

“De verdad pensaba que E.T era real. Y en serio, lo amaba muchísimo” contaba años más tarde. Y es que es un papel que, personalmente, también marcó a la actriz. Gracias a la película, consiguió su primer premio: Mejor Actriz Revelación, en los BAFTA.





Hizo que su carrera despegase muy pronto, y que el mundo la conociera, algo que, sin querer, también le pasó factura. Y es que la fama se convirtió en toda una losa para ella y a consecuencia, en parte, de ser una estrella infantil.

A los 14 años se emancipó, y entró en bucle de adicciones y conductas deplorables, terminando varias veces ingresando en rehabilitación, acudiendo, en una ocasión, a una clínica de salud mental después de tener pensamientos suicidas, y teniendo relaciones personales tóxicas.

Gracias a Dios, la actriz consiguió salir de aquello volviendo a la gran pantalla mejor que nunca y con un solo objetivo: demostrar, de nuevo, a Steven Spielebrg, que no se equivocaba cuando la contrató.