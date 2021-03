MADRID.-La primavera entra en Condeduque con dos obras de teatro, cuatro películas, exposición y música de Dora y Niño de Elche

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá en abril dos obras de teatro contemporáneo, dos conciertos, la proyección de cuatro películas, un diálogo, una lectura performativa, una nueva exposición y una nueva instalación artística y varias actividades de mediación.

Así, el próximo 9 de abril Condeduque ofrecerá el concierto del grupo de música de pop electrónico barcelonés 'Hidrogenesse', formado por Carlos Ballesteros y Genis Segarra e incluirá una gran diversidad de estilos musicales como synth-pop, baladas, mambo electrónico, dance-music, pop sofisticado.

La cantante Dora se subirá al escenario del auditorio de Condeduque el 16 de abril para presentar el avance de lo que será su primer EP, que hasta la fecha con 8 singles lleva acumulados más de 12 millones de streams en la plataforma musical Spotify.

'Arriba' de Anto Rodríguez y 'Mellizo doble' con Israel Galván y Niño de Elche serán las dos propuestas escénicas del mes de abril en el centro. En 'Arriba', Rodríguez apuesta por jugar con las convenciones, sobarlas, estar a gusto en ellas, jugar con sus amigos en escena y con el público como amigo.

En 'Mellizo Doble', Israel Galván y Niño de Elche se embarcan en un viaje con billete de regreso hacia los orígenes del baile y el cante flamencos, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como un impulso, usándolos como el único resorte posible que les traerá de nuevo, pero por otra ruta, hacia su hábitat natural ubicado en la ruptura y la reinvención.

En el apartado artístico en abril se inaugurará la exposición 'El Crimen perfecto' de Alberto Baraya, Gabriela Bettini, Sandra Cinto, Christian García Bello, Mona Hatoum, Susana Solano, Baltazar Torres, Françoise Vanneraud y Cinthia Marcelle, comisariada por David Barro, que muestra cómo el paraíso terrenal se ha convertido en un paraíso perdido, más allá de las apariencias.

Junto a la exposición se inaugurará la instalación de Isidro Blasco 'There Is No Place Like Home' que consistirá en la construcción de una casa de apariencia inestable, con una estructura de madera, en gran parte reciclada y con algunas partes pintadas. Una arquitectura que funciona como una monumental escultura, que fuerza al espectador a recorrerla y a transitar su condición poliédrica.

Hasta el próximo 26 de abril también se puede visitar la intervención site-specific de Carlos Garaicoa 'Línea rota de horizonte' que reflexiona sobre la ciudad, sus arquitecturas y los sueños latentes basándose en el pasado para hacernos reflexionar sobre el presente y el futuro. Es un diálogo con las estructuras de la propia ciudad y su relación con la naturaleza, en muchos casos maltratada y descuidada o, como, en este caso, mutilada.

Asimismo, continúan las instalaciones 'Los mares del mundo', de Manolo Paz, que presenta un imponente módulo hecho con placas de coloridas redes de pesca utilizadas por marineros, y la escultura interactiva 'El invernadero rojo', de Patrick Hamilton, con color metafórico de alerta. Ambas instalaciones reflexionan sobre la naturaleza y se podrán visitar hasta el 26 de abril. Las cinco actividades artísticas se enmarcan bajo el paraguas de MadBlue.

La programación cinematográfica de Condeduque incluirá la proyección de cuatro películas de cuatro ciclos diferentes: Coherence (ciclo 'Hambre de realidad' el 7 de abril), 'El charro de Toluquilla' (ciclo 'Sexo y género' el 14 de abril), 'Julia y el zorro' (ciclo 'Jóvenes directoras latinoamericanas' el 21 de abril) y The first lap (ciclo 'Corea off topic' el 28 de abril).

En el apartado de palabra, este mes habrá una sesión de Bookjockey (13 de abril) y se llevará a cabo el festival poetas (23 y 24 de abril) coincidiendo con la celebración del día del libro.

El área de pensamiento acogerá en el Salón de Actos el diálogo Todas las madres con las escritoras Katixa Aguirre y Brenda Navarro junto a la filósofa y editora Carolina del Olmo, moderados por la periodista Michelle Roche Rodríguez (15 abril). Se reflexionará sobre cuestiones diversas como ¿Qué es una madre? o ¿Cómo se vive la experiencia de serlo?

Este mes de abril, continuarán las Derivas urbanas, en grupos reducidos de seis personas dirigidas por el colectivo La Liminal, talleres de danza inclusiva dirigidos a personas con y sin diversidad funcional ofrecidos por el colectivo Lisarco, el ciclo Bailar, recordar, resistir con Lucrecia Masson + Maldita Geni Thalia aka Kebra + DJ La Niña Mai, en Perreo: placer y poder animal (10 de abril) y Danzas mínimas con un ciclo de talleres para familias.