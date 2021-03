Lucy Jones alerta de la "relación disfuncional" humanidad con la naturaleza

La escritora y periodista británica Lucy Jones propone nuevas formas de entender y reparar nuestra "relación disfuncional con la naturaleza" en su último libro, "Perdiendo el Edén".

El libro, en el que la autora abre al lector las puertas de la vanguardia de la biología, la neurociencia y la psicología, evoca un viaje apasionante que lleva a Jones de las escuelas forestales del este de Londres al Banco Mundial de Semillas de Svalbard, pasando por los bosques más primitivos de Europa, los laboratorios más punteros de California y el sofá de algún que otro ecoterapeuta.

El primer paso para salvar al planeta del desastre ecológico, advierte, es "recuperar el contacto con la naturaleza, la fascinación por la geometría de los árboles, el olor de la tierra y la melodía de los pájaros".

A su juicio, solo así la humanidad tomará conciencia de que la mengua de la biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas supondría, también, "la pérdida de una parte esencial de nuestro ser".

A los 20 años, Jones tenía una dependencia de la bebida que se alivió en parte con sus paseos por los pantanos de Walthamstow, en el norte de Londres, junto con la psiquiatría y la psicoterapia. "La naturaleza me cogió del pescuezo", escribe.

"Perdiendo el Edén" (Gatopardo) cuenta cómo la epidermis humana se parece más a la superficie de un estanque o al suelo de un bosque que a una armadura carnosa, y cómo responde a los microorganismos al aire libre.

Jones recoge el estudio de Dacher Keltner sobre nuestra respuesta emocional a lo natural, que demuestra que la estructura física e interna de nuestros ojos siguen patrones muy similares a los de la naturaleza.

La autora, que ha escrito sobre cultura, ciencia y naturaleza en BBC Earth, BBC Wildlife, The Sunday Times, The Guardian y The New Statesmen, subraya que "hoy en día solo pasamos del 1 al 5% de nuestro tiempo al aire libre, y el resto permanecemos encerrados entre cuatro paredes".

Añade otros datos que ilustran la crudeza de su planteamiento: "Tres cuartas partes de los niños en el Reino Unido pasan ahora menos tiempo al aire libre que los presos, y diversos estudios demuestran que el solo hecho de mirar una imagen del mundo natural puede reducir el estrés y fomentar el bienestar". EFE