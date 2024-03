Los últimos filmes de Richard Linklater y Quentin Dupieux se incorporan al BCN Film Fest

Las últimas películas de Richard Linklater y Quentin Dupieux, 'Hit Man' y 'Daaaaaalí', respectivamente, se incorporarán a la próxima edición del festival BCN Film Fest, que tendrá lugar en Barcelona del 18 al 26 de abril.

La directora del certamen, Conxita Casanovas, ha explicado este martes que 'Hit Man' será uno de los principales atractivos de la programación de esta edición, "una comedia inusual, que en Venecia ya fue vista como una de las mejores obras de su carrera".

También se suman a la programación 'Daaaaaalí', un tributo a la figura del maestro ampurdanés del surrealismo de la mano del inclasificable director francés Quentin Dupieux, realizador de la cómica 'Mandíbulas', y 'Memory', una historia de amor típica de Michel Franco con Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, título que formará parte igualmente del Americana Film Fest.

También son novedad la programación de 'Descansa en paz', nueva adaptación del universo literario de John Ajvide Lindqvist, en este caso combinación de terror y drama; 'El destino de Maya', drama histórico sobre la lucha de una mujer por tirar adelante a su familia en una remota isla finlandesa del siglo XIX; y 'La promesa de Irene', historia real de la enfermera polaca obligada a trabajar para los nazis que arriesgó su vida para salvar a un grupo de judíos.

En la sección oficial fuera de competición se proyectará 'La última sesión de Freud', en la que el veterano Anthony Hopkins interpreta al padre del psicoanálisis, y en la sección 'Cinema amb Gràcia', el último trabajo del también veterano cineasta japonés Yôji Yamada, 'Mom, is that you'.

Casanovas ha dado a conocer asimismo los nombres del jurado, que estará presidido por el actor Eduard Fernández, y completado por la actriz Clara Segura y el actor y director teatral Carles Sans.

El BCN Film Fest acogerá una nueva convocatoria del LAAB (Laboratorio de Adaptaciones Audiovisuales de Barcelona), que impulsa el ICUB con el objetivo de adaptar obras de ficción, ya editadas y publicadas, vinculadas a la ciudad condal y que pueden ser adaptadas por el sector audiovisual.

Otra de las novedades de este año es el premio Screen International Award for Catalan Producer of the Year, que concederá la revista Screen International a un productor de cine catalán destacado del año.

En una anterior convocatoria, el festival ya confirmó la presencia en Barcelona de la actriz norteamericana Meg Ryan y el suizo de origen español Vincent Perez, que presentarán personalmente sus respectivos filmes como directores, 'Lo que sucede después', en la que la actriz comparte reparto con David Duchovny; y 'The edge of the blade', respectivamente.

Belén Rueda, Ariadna Gil, Enric Auquer, Macarena García, Jaime Lorente, Irene Escolar, Alberto San Juan, Clara Segura, Maria Rodríguez, Emma Vilarasau, Blanca Suárez, David Verdaguer, Malena Alterio, Alex Brendemühl, Mireia Vilapuig, Laura Conejero, Alberto Ammann, Arturo Valls, Manuela Vellés, Luis Bermejo, Jordi Coll, Pep Anton Muñoz y Àsia Ortega serán algunos de los protagonistas españoles del festival.

Coincidiendo con la proyección por primera vez en España del documental 'Joan Baez: I am a noise', de Miri Navasky, Maeve O'Boyl y Karen O'Connor, la mítica cantautora norteamericana participará en un coloquio vía telemática tras el pase de la película.