Los secretos de 'Monotonía', el nuevo videoclip de Shakira: guiños a Piqué y los motivos de su ruptura

Después de unos meses con rumores sobre una supuesta crisis entre Piqué y Shakira, la pareja confirmó su separación. Poco después, se desveló la relación del futbolista con una nueva mujer, lo que parecía haber hecho daño a la cantante, dado que fueron los rumores de deslealtad por parte de él lo que desencadenó la ruptura. Desde entonces, cualquier gesto por su parte acapara toda la atención. Es por esto por lo que las canciones de la artista están siendo muy analizadas, ya que se puede detectar alguna que otra pulla contra Piqué entre las líneas de sus temas.

La primera en dar que hablar fue 'Te felicito'. "Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa…", canta Shakira una y otra vez en su último tema. Ese "te felicito" irónico, que en el videoclip iría dirigido a la persona que le ha fallado. Por no hablar del comienzo del videoclip, en el que aparece una tarjeta de felicitación que, al ser abierta, comienza a cantar: "Porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar". Esto podría hacer referencia a la supuesta deslealtad por parte del futbolista.

Sin embargo, el revuelo ha sido todavía mayor con el lanzamiento de 'Monotonía'. No hay ni una sola escena que no haya sido analizada a conciencia por los fans. Muchos señalan que este tema plasma la historia de su separación con Piqué y su nueva relación con Clara Chía Martí. De hecho, se han señalado algunas imágenes que parecen ser claros guiños a el futbolista, tal y como ha analizado el tuitero @erickgil_c.

En primer lugar, el vídeo empieza con Shakira en supermercado y se puede escuchar 'Te Felicito' de fondo, una canción que fue “dedicada” a Piqué. Además, la cantante no está en una simple tienda, realmente está en el infierno como indican todos los letreros y es que en las etiquetas de los productos pone palabras como “Devil” (demonio), “Whirl” (dar vueltas/rodar) y “Pop's Hell” (palomitas del infierno). Esto podría ser una metáfora de lo que se había convertido su relación, lo que se vio en las imágenes que se hicieron virales de ellos discutiendo en un yate.

2. Shakira inicia el video en los pasillos de un súper mercado comiendo frituras, sin embargo pareciera un “fallo” de grabación,porque en la 1er envoltura está escrito “Devil” (demonio) y después cambia inmediatamente por otra envoltura que tiene la palabra “Whirl” (torbellino)… pic.twitter.com/uJNSdpConL — E R I C K (@erickgil_c) October 20, 2022

Otro detalle a tener en cuenta es la misteriosa silueta con la sudadera blanca. Cuando empieza a sonar la canción, Shakira tiene un bolsa de patatas fritas en la que se ve escrito "Devil". En ese momento, empieza a cantar al hombre misterioso "no fue culpa tuya…", "siempre buscando protagonismo" y "me dejaste por tu narcisismo". Se dice que la silueta representa al futbolista, ya que la sudadera blanca y pantalón gris fue la misma ropa que Piqué uso en el video de Shakira 'Me Enamore' de 2017, en el que hablaba de como empezó su relación.

7. Inicia la escena más fuerte del video, con la silueta sosteniendo una bazuca. Sin embargo, sudadera blanca y pantalón gris de la silueta, fueron los colores que Pique uso en el video de Shakira “Me Enamore” 2017, en el que nos contó cómo inició y evolucionó su relación. pic.twitter.com/hXjHqJlSz6 — E R I C K (@erickgil_c) October 20, 2022

Además, el hombre del vídeo aparece con un bazuca, que representaría el daño que él le habría a la cantante con su ruptura. Después del disparo, la artista cae al suelo y a su lado se puede ver, otra vez, la bolsa con la palabra "devil", que sería como ve ahora al padre de sus hijos por cómo finalizó su relación. Asimismo, en el suelo se ve lo que sería el corazón de Shakira junto a una lata con un letrero en japonés que se traduce como "TESORO de arroz".

Según señala el tuitero, esto también sería un mensaje para el futbolista, ya que ella asistió junto a su entonces pareja a la cena con el CEO de Rakuten, la empresa japonesa que hizo una alianza con el Fútbol Club Barcelona. Misma reunión por la que canceló su participación en los Latin Grammy del 2016, lo que justificó en una entrevista para 'Elle' como "un acto de amor" al dejar su carrera a un lado para apoyar al futbolista.

11. Ahora tenemos una toma del corazón de Shakira, junto a una lata. En la etiqueta se lee ???, que según google en Japonés quiere decir “TESORO de arroz” y curiosamente Shakira estuvo en una cena con el CEO de Rakuten (empresa japonesa) para la alianza con el barça. pic.twitter.com/52Ap7Ccu6z — E R I C K (@erickgil_c) October 20, 2022

Acto seguido, Shakira aparece por la calle, concretamente por Manresa, lo que señalan como la ciudad "más infiel" de España. Por la misma acerca, la cantante sigue corriendo, mientras detrás de ella aparece un hombre disfrazado de conejo y ella canta "corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando". En torno a esto, han surgido varias teorías por parte de los usuarios de Twitter. Algunos señalan que puede ser una referencia a la mascota que la pareja compartía, un conejo blanco que murió. Mientras que otros indican que el conejo aparece como representación de Piqué porque es considerado uno de los animales más desleales o que, como referencia a 'Alicia en el país de las maravillas', la cantante ha dejado de perseguir al conejo para recuperar las riendas de su vida.

14. Ella sigue caminando y vemos que Shakira se topa en 2 ocasiones con un señor de traje magenta (uno de los colores del Barça), la 1ra choca pero sostiene su corazón (1er infidelidad) y después vuelve a chocar y acá se le cae el corazón (2da infidelidad). pic.twitter.com/yEoWgdmEJw — E R I C K (@erickgil_c) October 20, 2022

Por esa misma calle, Shakira sigue caminando y se encuentra de pronto con un señor con traje que lleva su corazón. Un hombre con el que se choca una segunda vez y, en esta ocasión, se le cae el corazón. El primer choque podría hacer referencia a un primera deslealtad por parte del futbolista, mientras que la segunda vez que habría sido el engaño que habría terminado con su relación definitivamente. Al igual que a ella se le cae su corazón al suelo y se ve como la gente lo pisa. Finalmente, la cantante guarda su corazón en una caja bajo llave y, con sonrisa, se la guarda, dejando caer que ahora ella es la dueña de su corazón.