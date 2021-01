“Los filósofos ya no brindan con cicuta”, detalles del día a día en poesía

Ana González

El escritor y periodista Miguel Sande busca ahondar, en forma de verso, en los detalles del día a día, los comportamientos y los hábitos que a veces pasan desapercibidos y que reúne su obra Los filósofos ya no brindan con cicuta.

El poeta, dramaturgo y novelista Miguel Sande Corral (Arteixo, A Coruña, 1961) ganó el XVII Premio de Poesía Afundación del Pen Club de Escritores en 2019 con la edición en lengua gallega de este libro, que ahora lanza en castellano, de la mano de la editorial Cuadernos del Laberinto, para llegar a todos los rincones de España.

Es un libro de poesía hecho por un periodista, pero desde la visión de poeta, cuenta en una entrevista con Efe el autor, delegado de La Voz de Galicia en la costa de Lugo y Asturias, un hombre que ha transformado en poesía los gestos cotidianos que no salen en las crónicas diarias.

Por ello, dedica poemas a las cajeras del supermercado, a la velocidad por la autopista, a las redes sociales, a un café de mañana, a un intermedio en las clases del instituto, a la convivencia en familias desestructuradas, a conducir de noche o a un abuelo con Alzheimer.

Este último es el que da comienzo al volumen: El abuelo se empeña en salir de la habitación por la puerta del armario. Dan ganas de reír, una de esas sonrisas como una mariposa con las alas rotas, casi gusano.

Es como si vas a dar un paseo y miras y ojeas. La poesía del día a día, desgrana Sande, que resalta la sencillez en su poemario.

No obstante, sus versos no dejan de constituir una crítica pues la poesía siempre fue denuncia y ahora hay tantos motivos como siempre o más, ya que considera que el género literario puede ser un arma de reflexión sobre la solidaridad o la insolidaridad en estos tiempos de pandemia.

Ahora, más que nunca, es tiempo de poesía. Hasta puede ser terapéutica en estas situaciones, reflexiona el también galardonado con premios como el Rafael Dieste de Teatro de la Diputación de A Coruña, con Nadie lloró por nosotros, o el Premio Repsol por su obra Si algún día esta mujer muerta.

En la edición en castellano de "Los filósofos ya no brindan con cicuta" ha decidido cambiar algún poema por otro y añadir ciertos elementos nuevos respecto al libro en gallego, aunque se mantiene prácticamente idéntico.

Asimismo, incluye notas de la escritora Pilar Pallarés, Premio Nacional de Poesía en 2019, que destaca que es un libro magnífico y duele.

La también poeta gallega Eva Veiga, premio de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), señala: Me ha emocionado y me ha regalado otros ángulos de visión, perspectivas que me ayudan a mirar de nuevo el mundo.

La acogida ha sido tan buena que este poemario se sigue traduciendo y se está editando también en portugués.

Ahora, el escritor trabaja en un nuevo libro de poemas que tendrá un apartado dedicado a la crisis sanitaria de la covid-19, porque este año de pandemia no puede pasar desapercibido para la poesía.