Los escritores de Círculo Rojo se alzan como los "protagonistas" de los sextos premios dedicados a las letras

Los VI Premios Círculo Rojo han reunido este viernes en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) a escritores, personalidades del mundo de la política, el arte, la cultura y la televisión para celebrar y rendir homenaje a los autores de la editorial, quienes se han erigido como verdaderos protagonistas de la noche, tanto los que han competido en 12 categorías como el resto de firmas que participan del sello líder en autoedición en Europa.

"Toda la experiencia de Círculo Rojo merece un homenaje a esos escritores, esto no es publicar un libro, es una aventura que tiene su colofón aquí", ha manifestado el anfitrión y fundador de la editorial, Alberto Cerezuela, quien ha apuntado que los escritores son la razón de ser de la firma. "Su alma y esencia están aquí", ha asegurado.

En su discurso, Cerezuela ha reflexionado sobre la felicidad, tanto la que se encuentra en los libros como la que otorga la cercanía y el apoyo de la familia. "La felicidad es una palabra difícil de explicar, para mí es estar aquí hoy, con mis escritores y con mi mujer, si no fuera por ella tanta dedicación no sería posible", ha dicho el director y autor de 'El refugio de los invisibles'.

"Iba a decir al final que las letras son el motor del mundo, pero no, son las personas que escriben esas letras y muchas de ellas estáis aquí", ha manifestado el director ante los más de 1.200 invitados llegados de toda España. "La gala está en Almería por tu bendita culpa", le ha señalado al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a quien ha agradecido su colaboración junto con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Obra Social La Caixa.

La celebración ha comenzado con la interpretación del dúo cordobés Happy Strings, que ha hecho entrar en calor a los asistentes al evento presentado por la editora Raquel Martínez y el actor Jesús Olmedo antes de dar paso a los primeros premios de una noche cargada de risas, aplausos y emoción. Ambos han animado a los asistentes a subir sus fotos a las redes con la etiqueta #PremiosCirculoRojo2020.

El presidente de la institución provincial y el exfutbolista José Ortiz han presentado el primer premio, el de Deporte, que ha recaído en Juan de la Cruz gracias a 'De profesor a entrenador' frente a los nominados Juan Pedro de la Torre y Venancio Luis Nieto, con 'La última frontera', y José Manuel Díaz, con 'La voz del fútbol'. A su familia, a sus amigos y a los "44 periodistas deportivos que sin saberlo me han ayudado con sus recortes de prensa", ha dedicado el premio.

"CON CÍRCULO ROJO HABRÍA SIDO OTRA COSA" EL PROCESO DE HARRY POTTER

José Luis Alemán y su obra 'Vesna' se ha hecho con el premio en la categoría Fantasía y Terror, entregado por Unax Ugalde y Susana Córdoba. "Doce veces fue rechazada 'Harry Potter, con Círculo Rojo habría sido otra cosa", ha asegurado el autor, para agradecer el apoyo de la editorial con las que Unai Antolín y María José Huertas han publicado 'Prisioneros del amanecer' y 'Óvalos', respectivamente.

En la categoría de Artes, Trinidad Lucea con 'Mapas' se ha hecho con el galardón entregado por María Villalón y Anabel Veloso, quienes con sus actuaciones pusieron la nota de color a la velada. La autora ha felicitado a los nominados Jesús del Cerro por 'Viajar, rodar, vivir' y a Ignacio Ayerbe por 'Vulnerable' y ha dado las gracias a la editorial con la que inició su aventura hace un año. "Es de agradecer que una editorial como Círculo Rojo te eche una mano en el mundo de la literatura que es tan complicado", ha dicho.

El autor Jerónimo Gastéiz se ha hecho con el galardón en Relatos por 'El guardián de los perros' en la que también competían con 'Resaca de mariposas' Laia Fontanet y con 'Una mariposa en el café', Mar Echenique. Tras recoger el premio de manos de Ángel Capel y Aria Bedmar, el escritor ha asegurado que para construir un libro "hace falta una tribu tan maravillosa como la de Círculo Rojo".

Las actrices Eva Isanta y Cristina Medina han protagonizado uno de los momentos más cómicos de la noche al entregar el premio en Romántica a la autora Maite Salazar por 'Próxima parada: conocerte'. "Mi próximo libro vais a ser sin duda vosotros quien lo publiquéis", ha dicho ante el equipo del sello que le ha llevado a compartir nominación con Sandra Iraizoz por 'Ana se viste de Prada' y con Alberto Vázquez por 'Conmigo no podéis'.

TRIPLE GALARDÓN A LOS 'PEQUEÑOS GRANDES AUTORES'

Uno de los momentos más especiales de la noche ha llegado con los tres nominados en la categoría Pequeños grandes autores, a quienes Amador Carmona, de la Obra Social La Caixa, y la presentadora Mar Villalobos les han entregado sus estatuillas

"El término escribir no consta de edades, sino de dejar que el corazón hable por sí solo", ha dicho Mariam El-Hauachi, ganadora por 'Un viaje sin fin'. Asimismo, Adrián Expósito, con 'Las aventuras del árbol-man', ha dedicado el premio a su madre y a su padre, quien "no pudo llegar a verlo publicado", mientras que Celia Díez, con 'La niña de la mancha roja', se ha mostrado feliz. "No imaginaba llegar tan pronto tan lejos", ha afirmado.

A su abuelo ha dedicado el premio en la categoría de Poesía la escritora Fátima Falagán, con 'Donde nace mi sentido', que le ha sido entregado por Yara Puebla y Beatriz Jarrin. "Del corazón al cielo, abuelo te quiero", ha dicho emocionada la autora tras hacerse con el galardón al que también optaban Leticia Ruiz por 'Poesía ácida' y Elisabeth Misol con 'Sentimientos encontrados'.

'33 consultas médicas para morirse de risa', de Juan Toral, ha sido la obra ganadora en Crecimiento Personal, a la que también aspiraban Ana Pocino con 'No te quedes mirando' y José Osuna y Rafael Fernández con 'Bienvenido a tu geriátrico'. El autor, que ha tomado el premio de Míriam Díaz Aroca y Luis Larrodera, ha dedicado el premio a sus padres, a su mujer y a su hija. "Desde el humor he querido aportar mi granito de arena", ha dicho.

La ganadora en Histórica y Ensayo ha sido Macarena Muñoz, por 'Memorias fugitivas'. "Un año después de confiar mi novela a Círculo Rojo, estoy subida aquí", ha destacado, tras comparar su experiencia con otros sellos y recibir el premio de manos de Ana Farias y Fele Martínez en una categoría en liza con Eusebio Rodríguez Padilla y Fran Martín con 'Almería bajo las bombas' y Rafael González con 'Canfranc, la última frontera'.

En Ficción Contemporánea se ha entregado el premio a Ion Antolín por 'Noches de poder'. Con el premio en sus manos tras ser entregado por Paco Tous y Jordi Rebellón, ha ofrecido la estatuilla a su madre, a su mujer, a la política Carme Chacón y a su médica, toda vez que ha pedido a los presentes que se interesen por la política, que inspira su libro.

"No dejen que les aparten de la política, se hará de todas formas y si no están atentos, puede que se haga contra ustedes", ha dicho el escritor, que compartía categoría con Javier Correa por 'Sombras de niebla' y con Carlos Díaz y Belén López por 'Sobre lagartijas y monstruos'.

Asimismo, Míriam Hidalgo ha triunfado con su 'Manos al corazón' en Infantil, en la que también competían Laura Escudero con 'Lolo' y Saray González con 'Olivia tiene magia'. "Cuando creé este cuento estaban enseñando a mi hija primeros auxilios, pensé que muchos niños podría aprender ", ha explicado para defender la enseñanza de estos conocimientos en los colegios.

Alberto Cerezuela y Pedro Casablanc han sido los encargados de entregar el último galardón de la noche en Misterio/Suspense, que ha sido para Rober H.L. Cagiao por 'El guardián de las flores'. El autor, que competía con Juan Carlos Mato por 'Asesino fantasma' y José Ignacio Gutiérrez por 'La huella de la ira', ha pedido palmas al auditorio para recitar a Rosalía de Castro en su lengua natal, lo que ha desatado vítores entre un público despedido por el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat.