Los Beatles aterrizaron en Estados Unidos tal día como hoy, viernes 7 de febrero

Los Beatles desembarcaron en Estados Unidos el 7 de febrero de 1964 y ahí comenzó su conquista cultural que muchos denominaron como "invasión británica".Tal día como hoy hace 56 años y que coíncidía también en viernes, unos 4.000 jóvenes se concentraron en Nueva York para esperar al cuarteto británico. Ni "Rey del Rock", Elvis Presley había conseguido hasta ese momento reunir a tantos estadounidenses. Los integrantes del grupo se preguntaron qué podían aportarle a Estados Unidos, si lo tenía todo. Muchos de los seguidores el grupo han recordado a través de twitter que hoy coíncide con el mismo día de la llegada de los Beatles a Estados Unidos.

Uno de los grandes éxitos de los Beatles fue ellos eran los compositores y además reciclaron y mejoraron música que después difundirían por EEUU. Las razones de por qué empezaron a componer fue porque todos sus miembros tocaban las canciones disponbiles en los discos que cruzaban el Óceano Atlántico. Una música especial porque no se conseguía en las tiendas sino que era directamente de los marineros.

Su llegada a Estados Unidos fue tan explosiva porque el país aún se estaba recuperando del trauma del asesinato del joven presidente John F. Kennedy. Sumado a que Elvis poco a poco se había ido alejando de los escenarios para hacer su servicio militar.

El inicio del grupo británico fue difícil. El sello discográfico Capitol se negó a distribuir su música porque creyó que ese fenómeno se iba a ir diluyendo poco a poco y no tendría gran recorrido. Pero cambió de postura cuando vio la popularidad que alcanzó 'I Want to Hold Your Hand' en diciembre de 1963. Dos meses después pasó a ocupar el primer lugar en la lista estadounidense, teniendo 73 millones de personas.

Cuatro días después de la llegada de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Richard Starkey a Estados Unidos, dieron su primer concierto en el Washington Coliseum. Acudieron unos 8.000 asistentes. Aunque 1962 es el año en que dieron el gran salto, cinco años antes se conocieron. Los Beatles son considerados por muchos como "el mejor grupo de la historia". También han sido referentes para varias generaciones de la década de los 60 y con más de 600 millones de discos vendidos.