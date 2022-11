Loles León recibe Premio Especial Series TV del FICAL que irá a su “balcón”

La actriz Loles León ha recogido esta noche el Premio Especial de Series del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), y ha asegurado el verdadero premio es el público, aunque también le gusta tener estas cositas porque vienen muy bien, luego para el verano, para los balcones y todo eso, para que no se cierren las puertas.

Ha sido en la gala del certamen Almería en Corto en el Teatro Cervantes de la capital almeriense, dónde en el mismo tono de humor ha pedido a los presentes que no se enfaden, porque ha hecho también lo mismo con los que le han dado en Nueva York. Yo en las puertas no hago distinciones, no. Los premios van a todas las puertas cada uno; ha añadido.

León ha asegurado estar emocionada en una Almería que forma parte de su infancia porque en su Barceloneta natal sus vecinos eran almerienses de Garrucha o de Adra, y ha sostenido que en aquellos años, allí se vivía en la calle. La vecindad es tu familia, es tu apoyo, la solidaridad siempre permanente, y eso lo he recibido de los almerienses de mi barrio, ha apostillado.

Se ha referido también a su amiga Maruchi, que es muy esotérica. Es vidente y desde que llegué a Madrid, por teléfono me está diciendo todo lo que me iba a pasar. Bueno no me ha dicho nada de este premio, pero ya se lo diré, ha bromeado.

Es un clásico que decimos los actores, que el premio es el público, pero es verdad porque el público es el que nos da el aliento para seguir adelante, ha dicho la actriz, quien ha aseverado que en su gremio están muy acostumbrados al no. Cuando sale un sí parece que te han dado el arco iris y estás ahí y te entregas igual, como si tuvieras todos los colores del universo, afirma.

También ha propuesto celebrar los Premios Goya en Almería. ¿Es muy caro? Pues igual hay que ir haciendo hucha, ha manifestado para proponerse a sí mismo y a la periodista Elena Sánchez, que ha presentado la gala de este viernes, para conducir la de los Goya.

Seguimos adelante en esta profesión. Sabemos que es difícil, pero hay que seguir insistiendo y hay que seguir haciendo películas, obras de teatro, que también es difícil y, creo, que bueno para el futuro, ha dicho.

Finalmente, ha mantenido que lo mejor del cine son las ideas, como cuando de pequeñitos se iba al cine, a esa sala oscura donde la pantalla se iluminaba, y podíamos deleitarnos con las historias más fantasiosas, de muchas aventuras y de mucha magia, que salías del cine y no tocaban los pies al suelo porque siempre te sentías la protagonista. Eso es lo que espero que sigamos siendo todos, público intérpretes y todos los que hacemos el cine, protagonistas, ha concluido.

Por otro lado, entre los galardones del certamen Almería en Corto destaca el premio al Mejor Cortometraje Internacional, que ha sido para Tonser, de Mads Koudal. El premio RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano ha recaído en Estrellas del desierto, de Katherina Harder Sacre.

El premio al Mejor Cortometraje Nacional Obra Social La Caixa ha correspondido a 36, de Ana Lambrarri; mientras que el público ha votado a Enero del 66, de Jaime García Parra, un premio también muy aplaudido.

En cuanto a los intérpretes, el mejor actor ha sido Nacho Guerrero, por Cristiano, y la mejor actriz, Nerea Barros, por 36. La mejor dirección para Ohla Zhurba, por Dads Sneakers.

En el aspecto técnico, el premio a la fotografía Cecilio Paniagua ha recaído en Carlos de Miguel por Saurdogs; el premio a la Dirección Artística Gil Parrondo para Esat Allmuga, por Kadillac Dhe Manaferra. El mejor guión ha sido para Ana García Rico, por On Your Behalf.

La Asociación de Periodistas de Almería se ha sumado al festival con el premio al mejor cortometraje almeriense, Enero del 66, que se lleva dos premios, mientras que el Premio de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía al mejor cortometraje andaluz ha sido para Crudo, de Rafael Martínez Calle.

Por último, el premio Filming Almería ha sido concedido este año a La Unidad. Temporada 3 de Movistar, una de las producciones audiovisuales rodadas en la provincia que han contribuido a difundir los paisajes de la provincia como plató natural de cine.